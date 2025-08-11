Độc đáo ngôi làng giữa núi rừng ở Lâm Đồng nói không với bia rượu

Làng người Mông ở thôn 5, xã Đam Rông 2 hiện có 184 hộ dân với 1.020 nhân khẩu sống yên bình giữa núi rừng. Ở đây, người dân vẫn duy trì thói quen không uống bia rượu, hút thuốc và không có tệ nạn xã hội.
Là một trong những người di cư vào thôn 5 từ những năm 2000, ông Giàng Seo Pao (60 tuổi, áo xanh dương) cho biết lúc đầu bà con người Mông ở đây từ các tỉnh Lào Cai, Hà Giang… di cư vào. “Ở quê khổ quá, không có đất để trồng trọt nên suốt ngày rượu chè bê bết. Nghèo vẫn cứ nghèo. Vào đến đây thì thấy đất đai bạt ngàn. Lúc đó có khoảng 70 hộ, cuộc sống vất vả. Chúng tôi phải tìm phên, bạt nhựa che thành lều để sống. Chúng tôi quyết tâm bỏ rượu để tập trung làm ăn, xây dựng cuộc sống mới”, ông Pao chia sẻ.
Ông Hoàng Xuân Tháy, Trưởng thôn 5 cho biết, hơn 20 năm qua, dù đám cưới hay ma chay, mọi người trong thôn đều chỉ uống trà và nước ngọt. Tất cả các tiệm tạp hóa trong thôn không bán rượu, bia.
Người dân trong thôn ai nấy cũng vui vẻ, khỏe mạnh. Toàn thôn hiện có 140 trẻ em, khoảng 50 thanh niên. Tất cả đều tập trung sản xuất nông nghiệp. Cả thôn có 231 ha cà phê, 184 ha sầu riêng, 2 ha dưa, 0,5 ha mắc ca và 34 ha lúa nước.
Hiện tại, đường xá trong thôn đều đã bê tông hóa. Sau hơn 20 năm xây dựng cuộc sống mới, tất cả bà con ở đây đều có cuộc sống khấm khá, ổn định.
Những đứa trẻ ở đây được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ. Ông Giàng Seo Pao tâm sự rằng cuộc đời ông bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc vì lớp con cháu của mình không phải chịu cảnh cơ cực như ông đã từng. Ông mừng và biết ơn vì cả thôn đã cùng nhau quyết tâm từ bỏ bia rượu, tập trung làm ăn.
Mỗi nhà trong thôn đều chứa đầy bắp. Đây là lương thực dành cho người và vật nuôi trong thôn.
Khác với cảnh nheo nhóc từ những năm 2000, hiện tại, nhà cửa của bà con ở đây đã khang trang, kiên cố và đẹp.
Một ngôi nhà lớn, khang trang trong thôn được xây dựng. Đây là thành quả lao động chăm chỉ của người dân.
Vườn tược xanh tốt, yên bình của người dân thôn 5. Theo ông NDu Ha Biên, bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2, trước đây đời sống của bà con thôn 5 khá vất vả. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại có thể nói thôn 5 là tấm gương tiêu biểu của cả xã về ý chí, nghị lực vươn lên. “Hơn 20 năm cả thôn 5 cố gắng tập trung làm ăn, không uống rượu bia, thuốc lá, tệ nạn xã hội là một kỳ tích. Bà con ở đây chấp hành pháp luật rất tốt. Tôi rất hoan nghênh tinh thần quyết tâm xây dựng cuộc sống tưới đẹp và rất cảm phục bà con”, ông Biên cho hay.
Trẻ em ở đây rất lễ phép, vui tươi. Tất cả đều được cha mẹ yêu thương, quan tâm chăm sóc. Ông Hoàng Xuân Tháy cho biết: “Nhờ mọi người không uống bia rượu mà cuộc sống, an ninh trật tự được đảm bảo. Trẻ em trong thôn được học hành, nuôi dạy tử tế”.
