Công an Lâm Đồng truy bắt 3 người trên ô tô ‘thông chốt’, va chạm 2 xe máy

Lực lượng chức năng bắt giữ những người đi trên ô tô "thông chốt" rồi gây tai nạn. Ảnh: K.H

Ngày 19/8, Tổ Cảnh sát giao thông số 8, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 3 người đàn ông trên ô tô cố tình bỏ chạy khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra và gây tai nạn giao thông trên đường trốn chạy.

Chiếc ô tô "thông chốt" bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: K.H

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát giao thông số 8 đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 725. Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra xe ô tô BKS 72A-253.76 thì nam tài xế nhấn ga tăng tốc, vượt qua chốt kiểm soát bỏ chạy. Trong khi chạy, chiếc ô tô này đã va chạm với 2 người đi xe máy trên đường.

Lực lượng cảnh sát phải sử dụng xe đặc chủng truy đuổi hơn 30km, đến chân đèo Con Ó (thuộc xã Đạ Tẻh 3, Lâm Đồng) mới khống chế, bắt giữ được tài xế.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trên ô tô có Lê Văn Thành (44 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng), Lê Thiện Mạnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan chức năng chưa xác định được người trực tiếp điều khiển ô tô, nhưng xác định cả 3 người này có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

