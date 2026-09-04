Đổi xe máy xăng lấy xe máy điện VinFast, khách được hỗ trợ thêm đến 3 triệu đồng

(VTC News) -

Cụ thể, khách hàng chuyển đổi sang Viper, Kinet được hỗ trợ 3 triệu đồng. Mức hỗ trợ dành cho các dòng xe không cần bằng lái là 1 triệu đồng, các dòng xe còn lại được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Chính sách áp dụng với xe xăng đăng ký chính chủ của người mua hoặc người thân gồm vợ, chồng, con cái, bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ hoặc chồng. Nhờ đó, các gia đình đang sở hữu xe xăng có thể đổi sang xe điện dễ dàng hơn. Mỗi xe máy xăng được chuyển đổi tối đa sang một xe máy điện VinFast trong thời gian ưu đãi.

Như vậy, khách hàng đổi xe xăng mua Kinet (mức giá niêm yết từ 40 triệu đồng) sau khi được hỗ trợ 3 triệu đồng chỉ cần chi từ 37 triệu đồng. Với nhóm xe không yêu cầu bằng lái, Amio nay chỉ còn 10,6 triệu đồng; ZGoo chỉ còn 12,3 triệu đồng; Flazz chỉ còn 13,2 triệu đồng…

Song song với đó, VinFast cũng triển khai chính sách mua xe với 0 đồng vốn đối ứng, giảm khoản tiền khách hàng cần chuẩn bị ban đầu khi lựa chọn trả góp.

Với các dòng xe sử dụng hình thức đổi pin, khách hàng được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028. Trong khi đó, toàn bộ khách hàng mua xe máy điện VinFast vẫn được miễn phí sạc pin tại trạm sạc công cộng đến hết ngày 31/5/2027. Hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin của V-Green hiện đã được triển khai rộng khắp, giúp người dùng thuận tiện nạp năng lượng trong quá trình sử dụng.

Ngay sau khi chính sách mới được công bố, chủ đề “thu xăng, đổi điện” nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các hội nhóm và diễn đàn về xe điện. Nhiều người dùng cho rằng, điểm đáng chú ý là khách hàng được nhận ưu đãi với dải sản phẩm rộng thay vì chỉ một vài mẫu xe.

Người cần phương tiện gọn nhẹ, không yêu cầu giấy phép lái xe có thể cân nhắc Amio, ZGoo, Flazz; người mua thích một chiếc xe thanh lịch, hiện đại có thể chọn Kyo, khách hàng đề cao hiệu năng tìm đến Kinet…

Nhiều người dùng cũng cũng cho biết sẽ đẩy nhanh kế hoạch sở hữu xe điện để tận dụng cơ hội từ VinFast. “Có hỗ trợ khi chuyển đổi, vay tới 100% giá trị xe, lại được miễn phí sạc hoặc đổi pin trong thời gian dài, tổng chi phí trở nên nhẹ hơn đáng kể. Tôi chốt đổi xe luôn”, anh Lê Khánh Duy (32 tuổi, Hà Nội), thành viên một diễn đàn yêu công nghệ nói.

Giới chuyên gia dự báo, với mức hỗ trợ trực tiếp cùng các chính sách giảm áp lực tài chính và chi phí sử dụng, làn sóng chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện VinFast sẽ tiếp tục tăng tốc trong những tháng sắp tới.