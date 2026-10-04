Đội tuyển Thái Lan từng căng thẳng vì không thể thắng Việt Nam

(VTC News) -

“Trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan rất căng thẳng vì lâu không thắng được đội bóng này”, Chanathip Songkrasin nói trong buổi họp báo trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Thái Lan trải qua 2 năm không thắng Việt Nam. Lần gần nhất “Voi chiến” đánh bại đối thủ ở giải giao hữu vào tháng 9/2024 trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Thái Lan thua cả hai trận chung kết ASEAN Cup 2026 gần nhất gặp Việt Nam. Đáng chú ý, họ phải nhận thất bại trong hai lần tiếp đón đối thủ trên sân nhà Rajamangala.

Chanathip thừa nhận Thái Lan gặp áp lực khi rất lâu không thắng Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam và Pakistan trong 2 lượt trận đầu tiên và thực tế giành vé vào chung kết sớm 1 lượt. Do đó, HLV Anthony Hudson có thể thoải mái thay đổi nhân sự đá chính, giúp đội tuyển Thái Lan tiết kiệm sức lực. Chanathip Songkrasin cho rằng đây là quyết định đúng đắn của ông thầy người Anh.

“Messi Thái Lan” bày tỏ: “Chúng tôi muốn làm nên lịch sử, đó là điều quan trọng nhất. FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu quan trọng, mọi đội đều có lực lượng mạnh nhất. Tôi tin các cầu thủ trẻ đều khao khát danh hiệu này. Đây là cơ hội để củng cố niềm tin cho bản thân, người hâm mộ, cho huấn luyện viên và bất kể ai muốn cống hiến cho đội tuyển”.

HLV trưởng Anthony Hudson cho rằng Thái Lan đã rơi vào bảng đấu khó nhưng gặp may mắn khi vào chung kết sớm, điều này giúp đội bóng dễ toan tính hơn. Ông Hudson cho rằng một giải đấu ngắn ngày như FIFA ASEAN Cup 2026 thì việc sử dụng nhiều cầu thủ và xoay tua đội hình rất quan trọng.

Dù vậy, trận thua 0-2 trước Philippines vẫn khiến đội tuyển Thái Lan gặp đôi chút áp lực cũng như chỉ trích từ người hâm mộ.

Chiến lược gia này bày tỏ: “Đội tuyển Thái Lan có nhiều lý do để xoay tua đội hình. Cả 3 thủ môn và tất cả cầu thủ dự bị đều đã vào sân. Tôi biết rằng thay đổi nhiều cầu thủ mang đến rủi ro về hiệu suất thi đấu. Nhưng tôi đã làm điều đúng dắn cho trận chung kết, nhiều trụ cột được nghỉ ngơi. Không ai có thể vui vẻ khi thua Philippines, nhưng lý do đằng sau rất rõ ràng. Nếu được chọn lại, tôi vẫn làm như vậy”.

Đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 ngày 5/10.