(VTC News) -

Đổi mới sáng tạo từ những vấn đề thực tiễn

Sáng 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự sự kiện. (Ảnh: Hùng Cường)

Theo Ban Tổ chức, ngày hội năm nay nhấn mạnh cách tiếp cận lấy toàn xã hội làm chủ thể của đổi mới sáng tạo. Nhà nước kiến tạo môi trường, cơ chế và chính sách; viện nghiên cứu, trường đại học tạo ra tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực; doanh nghiệp đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh và thị trường.

Các tổ chức hỗ trợ, quỹ đầu tư và chuyên gia đóng vai trò kết nối, thúc đẩy nguồn lực trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng, khởi nguồn của đổi mới sáng tạo không chỉ là phát minh hay startup, mà còn nằm ở tư duy đổi mới, khả năng nhìn vấn đề quen thuộc từ góc độ mới và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Hùng Cường)

Theo Bộ trưởng, tư duy đổi mới cần được thể hiện trong tổ chức lại không gian phát triển, nâng cao hiệu lực bộ máy, đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực phát triển.

“Chúng ta phải tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, năng suất và khả năng làm chủ công nghệ. Mỗi nguồn lực cần được sử dụng hiệu quả hơn”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Mỗi chủ thể có một vai trò

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng đổi mới sáng tạo cần bắt đầu từ những hành động cụ thể. Người dân cần học tập suốt đời và chủ động cải tiến công việc; doanh nghiệp đưa đổi mới sáng tạo vào chiến lược kinh doanh từ các bài toán thực tế.

Với trường học, viện nghiên cứu, cần khuyến khích những câu hỏi mới và tạo điều kiện thử nghiệm. Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động đề xuất cơ chế khi xuất hiện vấn đề mới, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Tinh thần này cũng được thể hiện qua những câu chuyện thực tiễn tại sự kiện. Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong chia sẻ về tinh thần “Thế giới đồng hành hành động cùng Việt Nam”. Ông Christopher Nguyễn, Sáng lập và Giám đốc điều hành Aitomatic, đề cập vai trò của chuyên gia, trí thức kiều bào trong thúc đẩy dòng chảy tri thức và công nghệ về Việt Nam.

Công bố nhiều kết quả về đổi mới sáng tạo

Tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2026; trao Giải cuộc thi “Sáng kiến Khoa học” và Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026.

Nghi thức phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 được thực hiện với sự tham gia của đại diện các thành tố trong hệ sinh thái, lan tỏa thông điệp chung tay, kết nối và hành động.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định quyết tâm hoàn thiện môi trường, huy động nguồn lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trong khuôn khổ ngày hội có khoảng 150 gian hàng trong nước (NIC, BIDV, FPT, Rạng Đông, MISA…) và quốc tế (Samsung, Meta, Toshiba, Bosch, JETRO…), kết hợp các hoạt động trải nghiệm, kết nối cung - cầu công nghệ và gặp gỡ giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư.

Lãnh đạo Chính phủ cùng các đại biểu tham quan không gian triển lãm trong khuôn khổ sự kiện. (Ảnh: Hùng Cường)

Các diễn đàn chuyên đề tập trung vào tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; đổi mới sáng tạo các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng được triển khai trên toàn quốc với các hình thức như hội thảo, triển lãm, kết nối cung - cầu, cuộc thi sáng kiến, đào tạo và tư vấn về quản trị đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Ngày hội được kỳ vọng trở thành điểm kết nối thường niên, góp phần hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.