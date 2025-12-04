Đội tuyển bóng bàn Việt Nam thua Nga 1-3 trước SEA Games 33

(VTC News) -

Trận đấu giao hữu với các tay vợt Nga là màn tập dượt chất lượng cao của đội tuyển bóng bàn Việt Nam trước SEA Games 33. Hai đội thi đấu theo thể thức đồng đội nam nữ hỗn hợp, gồm 1 trận đôi nam nữ, 1 trận đơn nam, 1 trận đơn nữ và 1 trận đôi nam, đều diễn ra trong chiều 4/12 tại Hà Nội.

Huấn luyện viên trưởng Vũ Văn Trung sắp xếp 10 vận động viên thi đấu gồm Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc và Mai Hoàng Mỹ Trang. Đội tuyển Việt Nam thua 1-3 sau 4 trận đấu.

Nguyễn Anh Tú thắng vận động viên của Nga.

Chiến thắng duy nhất của đội chủ nhà đến ở trận đơn nam với sự tham gia của tay vợt Nguyễn Anh Tú. Kết thúc thi đấu, hai đội chụp ảnh giao lưu. Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam mời toàn thể thành viên hai đội tham dự bữa tiệc liên hoan và tặng quà lưu niệm cho đội tuyển Nga trước khi đội về nước sáng 5/12.

Chuyến thăm lần này của đội tuyển bóng bàn Nga không chỉ là hoạt động giao hữu thông thường. Đây còn là sự kiện quan trọng đối với công tác chuẩn bị của đội tuyển bóng bàn Việt Nam hướng tới SEA Games 33.

Trước khi thi đấu giao hữu, 2 đội tuyển có buổi gặp gỡ, trao đổi chuyên môn và làm quen với không gian tập luyện. Những giờ tập đầu tiên diễn ra trong không khí cởi mở nhưng giàu tính chuyên môn, giúp các vận động viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận phong cách thi đấu hiện đại, kỷ luật và tốc độ từ một nền bóng bàn có truyền thống mạnh của châu Âu.

Kỳ tập dượt quan trọng của tuyển bóng bàn Việt Nam trước thềm SEA Games 33.

Môn bóng bàn SEA Games 33 diễn ra từ 12/12 đến 19/12. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam lên đường sang Thái Lan vào ngày 10/12. Tại kỳ đại hội năm 2023, đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành được 1 Huy chương Vàng ở nội dung đôi nam nữ, khi Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đánh bại bộ đôi của Singapore trong trận chung kết.