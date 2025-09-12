Doanh số ô tô lao dốc, 'tháng cô hồn' bào mòn sức mua

(VTC News) -

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô trong nước tháng 8 chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về doanh số bán hàng. Đây là một diễn biến không quá bất ngờ, bởi giai đoạn tháng 7 âm lịch vốn được coi là giai đoạn thấp điểm của thị trường do tâm lý kiêng kỵ mua sắm của người Việt.

Doanh số toàn thị trường tháng 8 đạt 25.973 xe, giảm mạnh so với tháng trước (31.739). Trong đó, xe du lịch, phân khúc chủ lực của thị trường, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm 22%, chỉ đạt 17.304 xe. Tương tự, doanh số xe thương mại cũng giảm 5%, đạt 8.367 xe, và xe chuyên dụng giảm đến 53%, chỉ bán được 302 xe.

Trong tháng 8 (khung đỏ), doanh số bán xe của các thành viên VAMA có sự sụt giảm so với các tháng trước. (Ảnh: VAMA)

Sự sụt giảm này cũng thể hiện rõ ở cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu. Cụ thể, doanh số xe lắp ráp chỉ đạt 12.671 xe, giảm 19% so với tháng 7. Trong khi đó, xe nhập khẩu cũng không tránh khỏi xu hướng này với 13.302 xe được bán ra, giảm 17%. Mặc dù doanh số xe nhập khẩu cao hơn một chút so với xe lắp ráp, nhưng cả hai đều cho thấy dấu hiệu chững lại chung của thị trường.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường không hoàn toàn ảm đạm. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng 17% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức mua vẫn mạnh mẽ trong 8 tháng đầu năm. Sự sụt giảm trong tháng 8 có thể chỉ là một khoảng lặng trước khi thị trường bước vào những tháng cuối năm sôi động.