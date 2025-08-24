Hyundai Tucson mới có bản trục cơ sở kéo dài, động cơ Hybrid

(VTC News) -

Theo Korean Car Blog, Hyundai đang tiếp tục phát triển thế hệ Tucson mới (tên mã NX5) với nhiều chi tiết mới, bao gồm những thay đổi đáng kể về kích thước và công nghệ. Sau khi phân tích nhiều nguyên mẫu thử nghiệm, những bằng chứng mới cho thấy Tucson thế hệ mới sẽ có hai tùy chọn chiều dài trục cơ sở: 2.750 mm cho bản châu Âu và 2.800 mm cho bản Mỹ và Hàn Quốc.

Cách làm này cho phép Hyundai điều chỉnh tỷ lệ và không gian nội thất của SUV theo nhu cầu từng thị trường, mang đến cho khách hàng Mỹ và Hàn Quốc không gian cabin rộng rãi hơn, trong khi giữ cho phiên bản châu Âu gọn gàng, linh hoạt trong đô thị.

Hình ảnh rò rỉ về thông số trục cơ sở với 2 chiều dài trên nguyên mẫu thử nghiệm Hyundai Tucson.

Trước đây từng có dự đoán rằng thiết kế Tucson mới sẽ kết hợp các đường nét dập nổi táo bạo với những chi tiết hoài cổ từ mẫu concept Hyundai N Vision 74, thậm chí cả Hyundai NEXO. Tuy nhiên, thông tin gần đây cho thấy Hyundai sẽ giới thiệu một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới trên Tucson. Phong cách mới này dự kiến nhấn mạnh yếu tố thẩm mỹ mang tính tương lai, giúp mẫu SUV nổi bật so với các thế hệ trước cũng như những dòng xe khác trong danh mục sản phẩm.

Hyundai Tucson 2026 cũng có bước nhảy vọt lớn về nội thất nhờ ra mắt hệ điều hành thế hệ mới Pleos OS. Những điểm nổi bật gồm: Màn hình rộng tỷ lệ 16:9 với giao diện lấy cảm hứng từ smartphone. Cửa hàng ứng dụng Pleos Playground tăng cường khả năng kết nối trong xe. Trợ lý AI “Gleo”, hỗ trợ hội thoại tự nhiên giống ChatGPT cho điều hướng, giải trí và điều khiển bằng giọng nói.

Ngoài ra, Tucson còn được trang bị công nghệ lái bán tự động cấp độ 2.5, mang đến khả năng hỗ trợ thông minh hơn và tăng cường an toàn khi di chuyển trên cao tốc cũng như trong đô thị.

Một bản concept của Hyundai Tucson.

Hyundai định hướng điện khí hóa hoàn toàn với Tucson 2026. Các phiên bản động cơ diesel có thể bị loại bỏ, mẫu SUV được dự đoán chỉ còn bản Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Đặc biệt, bản PHEV (sạc ngoài) hướng tới quãng đường chạy thuần điện 100 km, trở thành lựa chọn lý tưởng cho di chuyển đô thị không phát thải, đồng thời vẫn linh hoạt cho hành trình dài.

Tucson thế hệ mới (NX5) dự kiến trình làng vào quý III/2026, có thể cùng thời điểm với mẫu Avante mới. Với việc chỉ cung cấp phiên bản điện hóa, Hyundai đặt mục tiêu giá khởi điểm khoảng 34 triệu won (~24.000 USD) cho bản hybrid, giúp Tucson trở thành một trong những mẫu SUV điện hóa có giá dễ tiếp cận nhất phân khúc.