Santa Fe có mức giá 'khó tin' trong phân khúc D-SUV

(VTC News) -

Bộ đôi cao cấp nhất của Hyundai là Santa Fe và Palisade đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ cho tới hết tháng 8/2025, đưa mức giá khởi điểm của Santa Fe về khoảng 941 triệu đồng, bản cao cấp nhất Calligraphy 2.5 Turbo 6 chỗ là 1.201 tỷ đồng. Mức giá này rẻ hơn giá đề xuất bản cao cấp nhất của Ford Everest khoảng 250 triệu đồng và cạnh tranh về giá đối với những xe trong phân khúc nhỏ hơn như Honda CR-V có giá đề xuất từ 1.029 - 1.259 tỷ đồng hay Mitsubishi Outlander CVT Premium có giá 950 triệu đồng.

Santa Fe 2025 gây chú ý ngay từ ngoại hình với thiết kế vuông vức, góc cạnh và cứng cáp hơn thế hệ trước. Kiểu dáng mới giúp tăng thêm không gian nội thất, mang lại tư thế ngồi thoải mái và tầm quan sát rộng hơn cho người lái. Kích thước được nâng lên với chiều dài 45 mm, chiều cao 50 mm và chiều dài cơ sở 50 mm, tạo không gian thoải mái cho cả gia đình.

Santa Fe 2025 với phong cách “boxy” độc lạ, hoàn toàn mới lạ so với các mẫu xe trước

Xe có hai tùy chọn cấu hình ghế: 6 chỗ với ghế Captain ở hàng thứ hai cho trải nghiệm riêng tư hoặc 7 chỗ phù hợp cho những gia đình cần thêm chỗ ngồi, da cao cấp. Khoang hành lý đạt dung tích 725 lít, đủ để đáp ứng cả những chuyến đi xa hay nhu cầu chở đồ hàng ngày.

Cốp sau rộng rãi và đáp ứng linh hoạt nhu cầu của các gia đình

Santa Fe 2025 được trang bị các công nghệ hỗ trợ lái thông minh nhằm giảm bớt áp lực khi di chuyển. Hệ thống màn hình kép 12,3 inch cung cấp thông tin trực quan và kết nối Apple CarPlay, Android Auto, giúp người lái dễ dàng điều khiển mà không bị phân tâm. Màn hình HUD hiển thị dữ liệu trực tiếp trên kính lái, giúp tập trung hơn vào đường đi.

Gói an toàn Hyundai SmartSense với kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh chủ động mang lại sự yên tâm trong nhiều tình huống, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của cả gia đình trong đô thị lẫn đường trường.

Hiệu suất mạnh mẽ với công suất lên đến 281 mã lực (trên phiên bản Calligraphy Turbo)

Về vận hành, Santa Fe 2025 có hai tùy chọn động cơ đáp ứng tốt các nhu cầu khác nhau. Động cơ 2.5L cho khả năng tăng tốc mượt mà, phù hợp với những chuyến đi trong phố hay đường trường.

Với phiên bản 2.5L Turbo, sức mạnh 281 mã lực giúp xe bứt tốc dứt khoát, dễ dàng vượt xe ngay cả khi chở đủ tải. Hộp số ly hợp kép 8 cấp phản hồi nhanh, mang lại cảm giác kiểm soát chính xác, trong khi hệ dẫn động HTRAC cho phép chiếc xe bám đường vững vàng trên mọi điều kiện địa hình.

Kết hợp với khả năng cách âm tốt và sự êm ái đặc trưng, Trải nghiệm thực tế cho thấy, Santa Fe 2025 mang đến cảm giác lái vững vàng, thoải mái và đủ phấn khích để người lái tự tin trên mọi cung đường.