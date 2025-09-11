Skoda Slavia làm nóng phân khúc sedan cỡ B: Hỗ trợ phí trước bạ ngay khi ra mắt

(VTC News) -

Thừa hưởng kinh nghiệm là một chuyên gia sản xuất xe sedan (Sedan Master) từ Skoda Auto với hàng loạt trang bị tiện nghi lần đầu xuất hiện trong phân khúc, khả năng vận hành ấn tượng, tính năng an toàn tiên tiến cùng 3 phiên bản tùy chọn, Skoda Việt Nam mang đến lựa chọn lý tưởng cho một mẫu xe chuẩn Âu trong phân khúc xe sedan hạng B.

Ngay tại sự kiện ra mắt sản phẩm, Skoda Việt Nam cho biết khách hàng mua xe Slavia nhận được quà tặng ưu đãi lớn từ thương hiệu tương đương với 100% lệ phí trước bạ. Phiên bản Active (số sàn), Ambition, Style có mức giá sau ưu đãi là: 421, 475 và 511 triệu đồng.

Với mức hỗ trợ này, người mua có thể tiết kiệm từ 47-57 triệu đồng khi mua xe trong tháng 9. Mẫu xe hiện được sản xuất tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng.

Giá bán công bố và sau ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 9. (Ảnh: Skoda)

Skoda Slavia được định vị là một sản phẩm chiến lược của hãng với thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác pha lê tinh tế tới từng đường nét của CH Séc, thể hiện rõ nét qua cụm đèn trước/sau Skoda Crystalline.

Toàn bộ phần ngoại thất tuân thủ theo triết lý “Less is more” với đường gân nổi bật sắc nét chạy dọc thân xe cùng với phần đuôi được vuốt dạng coupe-sedan, mang lại cho Slavia vẻ ngoài nổi bật, thu hút sự chú ý và tăng thêm sự sang trọng.

Mẫu xe có khoảng sáng gầm ấn tượng 179 mm giúp vượt qua nhiều địa hình đa dạng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Slavia cũng gây ấn tượng bởi kích thước hàng đầu trong phân khúc, với thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4,541x1,958x1,487mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2,651mm cùng khoảng sáng gầm cao hàng đầu phân khúc với 179mm, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt trong đô thị.

Không gian nội thất của xe cũng được trang bị hàng loạt chi tiết hiện đại mà vô cùng tinh tế như: bộ đồng hồ trung tâm Visual Cockpit 8” và màn hình giải trí 10”; đèn sàn xe cùng đèn viền nội thất; hộc để đồ có chức năng làm mát.

Khoang lái của Skoda Slavia. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Xe sử dụng khung gầm MQB tiên tiến với mật độ lớn của thép cường lực cao, động cơ 1.0L TSI Turbo với công suất 115PS và momen xoắn lên đến 178Nm đạt được ngay từ dải vòng tua từ 1750 - 4500rpm truyền xuống hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp đem lại cảm giác lái mượt mà, êm ái, cùng những tính năng hỗ trợ vận hành cao cấp hàng đầu phân khúc.

Skoda Slavia được tinh chỉnh để phù hợp với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam: Từ khả năng tăng tốc mượt mà đến sự ổn định thân xe khi vào cua. Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động XDS/ XDS+ và khóa vi sai điện tử EDL được trang bị duy nhất trong phân khúc giúp xe giữ ổn định và bám đường tốt hơn trong những điều kiện địa hình khó, đặc biệt hữu ích khi vào cua nhanh hoặc leo dốc trơn trượt.

Xe sử dụng khung gầm MQB tiên tiến. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ngoài ra, Skoda cũng mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng khi lựa chọn sử dụng xe Slavia nhờ khả năng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hàng đầu với Chứng nhận Global NCAP 5 sao, trang bị bộ tính năng cân bằng điện tử nâng cao gồm: Hỗ trợ vào cua chủ động, khóa vi sai điện tử (duy nhất trong phân khúc), làm khô má phanh, phòng tránh va chạm thứ cấp.

Các tính năng an toàn chủ động như cảnh bảo & hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo điểm mù với khoảng cách lên đến 70m cũng được hỗ trợ.