Đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 2026: Teqball là môn gì?

(VTC News) -

Sáng 20/9, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Cặp vận động viên này giành chiến thắng ở trận tranh huy chương đồng nội dung đôi nam nữ môn teqball.

Teqball là môn gì?

Teqball là môn thể thao sử dụng bóng đá nhưng thi đấu trên một chiếc bàn cong chuyên dụng, có lưới ngăn ở giữa. Người chơi dùng các bộ phận cơ thể được phép trong bóng đá như chân, đầu, ngực hoặc vai để đưa bóng sang phần bàn của đối phương, nhưng không được dùng tay và cánh tay.

Sân đấu môn teqball ở ASIAD 2026.

Mỗi bên có tối đa 3 lần chạm bóng trước khi đưa bóng qua lưới, đồng thời một vận động viên không được chạm bóng hai lần liên tiếp bằng cùng một bộ phận cơ thể. Teqball có nhiều nội dung thi đấu như đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các trận đấu đòi hỏi người chơi có kỹ thuật xử lý bóng tốt, khả năng phán đoán quỹ đạo và phối hợp nhanh trong không gian hẹp.

Môn thể thao này ra đời tại Hungary vào đầu thập niên 2010 và phát triển nhanh ở nhiều quốc gia nhờ tính kết hợp giữa kỹ thuật bóng đá và thi đấu đối kháng. Teqball hiện có hệ thống giải quốc tế riêng và ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở các đại hội thể thao đa môn. ASIAD 2026 là lần đầu tiên teqball được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội thể thao châu Á.

VĐV Việt Nam giành huy chương đồng teqball ASIAD 2026 là ai?

Nguyễn Hoàng Minh Tân (18 tuổi) và Trịnh Gia Nghi (23 tuổi) là 2 vận động viên mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Đối thủ của Minh Tân - Gia Nghi là Dsouza Quimcy Joaquim và Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ. Minh Tân và Gia Nghi sớm chiếm thế chủ động nhờ khả năng phối hợp ăn ý, xử lý chắc chắn và đặc biệt hiệu quả trong các tình huống phòng ngự.

Ở set đầu tiên, đại diện Việt Nam duy trì lợi thế và thắng 12-9, qua đó tiến một bước gần hơn tới tấm huy chương. Minh Tân và Gia Nghi tiếp tục kiểm soát tốt thế trận trong set 2, có thời điểm tạo khoảng cách 9-5. Cuộc đấu sau đó phải tạm dừng trong nhiều phút vì vận động viên nữ của Ấn Độ gặp chấn thương.

Gia Nghi, Minh Tân (đứng thứ 3 và 4 từ trái sang) cùng các thành viên ban huấn luyện.

Quãng nghỉ không làm ảnh hưởng đến sự tập trung của hai vận động viên Việt Nam. Khi trận đấu tiếp tục, Minh Tân và Gia Nghi không cho đối phương cơ hội thu hẹp cách biệt, thắng 12-6 và hoàn tất chiến thắng chung cuộc 2-0.

Với kết quả này, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành huy chương đồng nội dung đôi nam nữ teqball, đồng thời mở hàng huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Trước khi bước vào trận tranh huy chương, cặp đôi Việt Nam trải qua vòng bảng với 4 trận thắng và 1 thất bại, xếp thứ hai bảng B để giành quyền đi tiếp. Ở vòng tứ kết, Minh Tân và Gia Nghi cũng từng đánh bại một cặp vận động viên của Ấn Độ với tỷ số 2-0.

Tấm huy chương đồng của Minh Tân và Gia Nghi còn mang ý nghĩa đặc biệt với teqball Việt Nam, khi ASIAD 20 26là kỳ đại hội đầu tiên môn thể thao này xuất hiện trong chương trình thi đấu chính thức.

Teqball Việt Nam vẫn còn cơ hội giành thêm huy chương. Ở nội dung đôi nam, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa sẽ tranh huy chương đồng với đại diện Iraq.