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Xuất bản ngày 14/11/2026 05:34 PM
Xuất bản ngày 14/11/2026 05:34 PM

Điện mừng Ngày Lễ Nhà Vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Nhân dịp kỷ niệm Ngày lễ Nhà Vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Nhà Vua Charles III.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày lễ Nhà Vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 14/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Nhà Vua Charles III; Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Andy Burnham; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle và Chủ tịch Thượng viện Forsyth of Drumlean.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh Ed Miliband.

Nhà vua Charles III. (Ảnh: TTXVN)

Nhà vua Charles III. (Ảnh: TTXVN)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gui-dien-mung-ngay-le-nha-vua-lien-hiep-vuong-quoc-anh-va-bac-ireland-post1350190.vov

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