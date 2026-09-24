Điền kinh Việt Nam suýt tạo kỳ tích, thua đối thủ 0,08 giây

(VTC News) -

Tối 24/9, đội tuyển điền kinh Việt Nam bước vào chung kết nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam gồm nhiều đội tuyển mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và đặc biệt là các vận động viên nhập tịch của UAE và Bahrain.

Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc được ban huấn luyện lựa chọn cho nội dung mà giành huy chương cũng đã là thành công với điền kinh Việt Nam. Tạ Ngọc Tưởng là người chạy xuất phát và anh duy trì được khoảng cách rất gần với đối thủ đến từ UAE, mở ra hy vọng lớn.

Đội điền kinh tiếp sức hỗn hợp 4x400m Việt Nam thi đấu xuất sắc.

Đến lượt chạy thứ 2, vận động viên kì cựu Quách Thị Lan với sải chân dài bất ngờ tăng tốc vượt qua một loạt đối thủ ở những mét cuối và tạo lợi thế lớn cho đồng đội. Không phụ lòng đàn chị, Lê Ngọc Phúc duy trì trong nhóm đầu, ở khoảng 150 mét cuối cùng, anh tăng tốc ấn tượng và vươn lên dẫn đầu với khoảng cách lớn.

Nhưng ở lượt chạy quyết định, Nguyễn Thị Ngọc dù rất nỗ lực nhưng không thể đánh bại chân chạy nhập tịch Naser (Bahrain). Vận động viên này có sải chân vượt trội và tốc độ nằm ngoài tầm với của các đối thủ châu Á. Cô một mình băng băng về đích với thành tích 3 phút 12 giây 87 - phá kỉ lục ASIAD.

Đội Việt Nam 3 phút 14 giây 54 giành huy chương đồng, chỉ kém Ấn Độ 8 phần trăm giây (3 phút 14 giây 46). Thực tế, 4 vận động viên Việt Nam đã ở rất gần kỉ lục ASIAD được Bahrain lập ở Hàng Châu 2023 với thành tích 3 phút 14 giây 02.

Sau 1200 mét đầu tiên, chính Việt Nam mới tràn đầy cơ hội giành huy chương vàng khi họ chỉ mất 2 phút 22 giây 29 để hoàn thành quãng đường.

Tiếc là đối thủ quá mạnh và tuyển Việt Nam không thể giữ được tấm HCB.