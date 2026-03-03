Di sản Thế giới ở thủ đô Iran trúng đòn không kích Mỹ - Israel

(VTC News) -

WANA đưa tin, một cuộc không kích ban đêm do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Quảng trường Arg, trung tâm thủ đô Tehran, đã khiến một phần Cung điện Golestan – di sản thế giới duy nhất của Tehran được UNESCO công nhận – bị hư hại.

Ảnh: Hãng tin WANA

Theo các báo cáo ban đầu, sóng xung kích từ vụ tấn công tối Chủ nhật đã làm hư hỏng một số hạng mục của cung điện, bao gồm cửa gỗ cổ, hệ thống cửa sổ orsi truyền thống và một phần trang trí khảm gương tinh xảo bên trong.

Bộ trưởng Di sản Văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Iran, ông Seyed Reza Salehi Amiri, trong chuyến thị sát ngày 2/3/2026, xác nhận mức độ thiệt hại và cho biết Tehran sẽ gửi báo cáo chính thức tới UNESCO, nhấn mạnh rằng vụ tấn công xâm hại một di sản văn hóa được bảo hộ theo luật pháp quốc tế.

Ảnh: Hãng tin WANA

Đáng chú ý, các hiện vật bảo tàng của Cung điện Golestan – vốn đã được di dời đến nơi lưu trữ an toàn sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày và các sự cố hồi tháng 1/2026 – không bị ảnh hưởng trong đợt không kích mới nhất và hiện vẫn được bảo quản nguyên vẹn.

Cung điện Golestan là quần thể kiến trúc – vườn cảnh có lịch sử hàng thế kỷ, khởi dựng từ thời Shah Tahmasp I của triều đại Safavid. Sang thời Zand, nơi đây từng là chốn lưu trú của Karim Khan. Đến triều Qajar, cung điện được mở rộng quy mô lớn để trở thành trung tâm quyền lực của hoàng gia tại kinh đô mới. Dưới thời Pahlavi, công trình tiếp tục giữ vai trò là địa điểm tổ chức nghi lễ quốc gia và đón tiếp nguyên thủ, quan khách quốc tế. Tháng 7/2013, di tích được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản Thế giới.