Chia sẻ:
Đóng
Thời sự
Video
Kinh tế
Thế giới
Thể thao
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Phóng sự - Khám phá
Trẻ
Về chúng tôi
Tư liệu
Mỹ - Israel không kích Iran: Bao nhiêu lãnh đạo Iran đã thiệt mạng?
Chủ Nhật, 01/03/2026 17:09:00 +07:00
(VTC News) -
Các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran đã khiến hàng loạt lãnh đạo cấp cao trong quân đội, tình báo và bộ máy an ninh nước này thiệt mạng.
Đọc thêm
Nổ lớn rung chuyển thủ đô Iran, Israel tuyên bố đánh vào trung tâm thành phố
0
Tin tình báo giúp Mỹ, Israel ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei
0
Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Iran thiệt mạng
0
Iran phát động làn sóng tấn công trả đũa khắp Trung Đông, Israel bắn phá Tehran
0
Iran
mỹ israel tấn công Iran
Bình luận
Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Bình luận