Iran doạ đốt cháy tàu qua eo biển Hormuz, Mỹ - Israel bắt đầu đợt tấn công mới

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị tấn công bằng UAV. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong cuộc tấn công này.

Kuwait cho biết lực lượng vũ trang của nước này hiện đang đối phó với làn sóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran được phát hiện trong không phận của mình. “Quân đội khẳng định sẵn sàng hoàn toàn để đối phó với mọi mối đe dọa nhằm đảm bảo bảo vệ lãnh thổ và không phận của đất nước, cũng như an toàn cho công dân và cư dân”. Nhà máy sản xuất dầu mỏ ở Ả Rập Xê út bị tấn công. UAE cũng thông báo rằng hệ thống phòng không của họ đang đối phó với một loạt tên lửa phóng từ Iran. Nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy trên Doha, Qatar, vào sáng sớm thứ Ba. Trong khi đó, quân đội Qatar cho biết họ đã bắn hạ hai tên lửa đạn đạo nhắm vào “một số khu vực của đất nước” trước khi chúng xâm nhập lãnh thổ Qatar. “Bộ Quốc phòng khẳng định mối đe dọa đã được xử lý ngay lập tức khi phát hiện, theo đúng kế hoạch tác chiến đã được phê duyệt trước, và cả hai tên lửa đều bị đánh chặn trước khi đến lãnh thổ Qatar”, một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng cho biết.

4 mục tiêu then chốt trong chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đang được triển khai theo bốn mục tiêu trọng yếu: triệt hạ năng lực tên lửa, vô hiệu hóa sức mạnh hải quân, ngăn chặn tham vọng hạt nhân và cắt đứt mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Tehran ở nước ngoài. Mỹ không loại trừ khả năng sử dụng bộ binh tại Iran. Theo thống kê, 4 binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng cùng 18 người bị thương trong đợt tấn công trả đũa của Iran vào căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait. Tiêm kích F/A-18F Super Hornet trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. (Ảnh: AP)

Hôm 2/3, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi các quốc gia ở Trung Đông "ngay lập tức", do lo ngại xảy ra những rủi ro an toàn nghiêm trọng. Cụ thể, bài đăng trên mạng xã hội từ quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề lãnh sự của Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Bờ Tây và Gaza, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Ả Rập Xê-út, Syria, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Yemen bằng "các chuyến bay thương mại hiện có". “Những công dân Mỹ cần sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao để sắp xếp rời khỏi đất nước bằng các phương tiện thương mại, hãy gọi cho chúng tôi 24/7 theo số +1-202-501-4444 (từ nước ngoài) và +1-888-407-4747 (từ Mỹ và Canada). Đăng ký tại http://step.state.gov để nhận được những cập nhật an ninh mới nhất từ ​​đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất”, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lãnh sự, giám sát toàn bộ hoạt động cấp hộ chiếu, phê duyệt và thu hồi thị thực (visa) Mora Namdar viết. Thông điệp khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh Iran liên tục tấn công khắp Trung Đông với nhiều cuộc tấn công nhắm thẳng vào mục tiêu của Mỹ để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Nhiều quốc gia trong số đó cũng kêu gọi công dân Mỹ trú ẩn tại chỗ. Hàng loạt chuyến bay tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ đều bị huỷ chuyến. (Ảnh: Getty)

CNN đưa tin quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington đang chuẩn bị cho "sự gia tăng đáng kể" đối với cuộc tấn công vào Iran trong 24h tới. Mỹ đánh giá vòng tấn công đầu tiên đã đạt được mục tiêu làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran và giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào việc phá hủy khả năng sản xuất tên lửa, máy bay không người lái cũng như năng lực hải quân của Tehran. Tổng thống Donald Trump cũng hé lộ về những cuộc tấn công leo thang trong cuộc phỏng vấn với CNN vào sáng ngày 2/3. "Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu giáng những đòn mạnh vào họ. Làn sóng lớn vẫn chưa xảy ra. Làn sóng lớn sắp đến rồi", ông Trump nhấn mạnh. Quan chức cấp cao Mỹ cho biết thêm kho dự trữ tên lửa đang cạn kiệt, đặc biệt là tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-3. Tên lửa Iran hướng về Israel khi bay ngang bầu trời thành phố Gaza. (Ảnh: Getty)

Quân đội Israel xác nhận đã tiêu diệt Adham Adnan al-Othman, người mà họ gọi là là chỉ huy của phong trào Jihad Hồi giáo Palestine tại Lebanon. Thông báo được đưa ra sau khi Lữ đoàn Quds - cánh vũ trang của Jihad Hồi giáo Palestine - cho biết al-Othman đã thiệt mạng vào đêm qua. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết ông giữ vai trò chỉ huy trong nhiều năm và chịu trách nhiệm lên kế hoạch các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Israel cáo buộc gần đây ông vẫn tiếp tục hoạt động thay mặt tổ chức này bên trong Lebanon, bao gồm huấn luyện các tay súng, tuyển mộ thành viên và thu mua vũ khí. Chỉ huy của phong trào Jihad Hồi giáo Palestine Adham Adnan al-Othman. (Nguồn: X)