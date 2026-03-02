Chia sẻ:
Đóng
Thời sự
Video
Kinh tế
Thế giới
Thể thao
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Phóng sự - Khám phá
Trẻ
Về chúng tôi
Thời sự quốc tế
Infographic: Mỹ - Israel tấn công Iran, thương vong rải khắp Trung Đông
Thứ Hai, 02/03/2026 12:04:11 +07:00
(VTC News) -
Số liệu sơ bộ cho thấy 201 người thiệt mạng tại Iran, ít nhất 9 người tại Israel và 3 binh sĩ Mỹ đã tử vong.
Đọc thêm
Chiến hạm Iran bốc cháy sau khi bị trúng đạn trong cảng
0
Ông Trump thương tiếc lính Mỹ tử trận, chiến dịch tấn công Iran có thể dài 4 tuần
0
Căn cứ Mỹ ở Iraq bị tấn công, thêm 7 chỉ huy quân đội Iran thiệt mạng
0
Tổn thất đầu tiên của Mỹ khi tập kích Iran: 3 quân nhân tử vong, 5 người bị thương
0
Mỹ
Iran
Israel
Bình luận
Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Bình luận