Thủ tướng Israel an toàn sau cuộc tấn công của Iran, tuyên bố điều gây bất ngờ

(VTC News) -

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả lời phỏng vấn kênh Fox News rằng Israel “sẽ không sa vào một cuộc chiến bất tận”, đồng thời khẳng định đây sẽ là “một hành động nhanh chóng và mang tính quyết định”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu trả lời phỏng vấn kênh Fox News. (Ảnh chụp màn hình: Fox News/YouTube)

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 2/3, ông Netanyahu cho rằng việc tấn công là cấp bách vì Iran đang xây dựng các cơ sở mới phục vụ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.

“Họ bắt đầu xây dựng các địa điểm mới, những cơ sở mới, các boong-ke ngầm, điều sẽ khiến chương trình tên lửa đạn đạo và chương trình bom nguyên tử của họ trở nên bất khả xâm phạm chỉ trong vài tháng”, ông nói.

Theo ông, nếu không hành động ngay lúc này thì sau này sẽ không còn cơ hội. “Khi đó họ có thể nhắm vào Mỹ, có thể tống tiền Mỹ, có thể đe dọa chúng tôi và đe dọa tất cả những nước ở giữa. Vì vậy, hành động là điều bắt buộc”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng “cuối cùng thì người dân Iran mới là những người thay đổi chính quyền… Mỹ và Israel đang cùng nhau tạo ra các điều kiện để họ làm điều đó”.

Chương trình hạt nhân của Iran là một trong những lý do mà Israel và Mỹ đưa ra để biện minh cho các cuộc tấn công, với cáo buộc Tehran đang tiến gần tới khả năng chế tạo bom hạt nhân.

Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu, các cơ sở hạt nhân còn lại của Iran sau khi bị hai quân đội tấn công hồi tháng 6 dường như phần lớn chưa bị ảnh hưởng trong chiến dịch lần này.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ông Rafael Grossi, cho biết hôm thứ Hai: “Chúng tôi không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ cơ sở hạt nhân nào… đã bị hư hại hoặc trúng đòn”.

Phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra sau khi đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cũng ngày dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công văn phòng Thủ tướng Israel và vị trí tư lệnh Không quân Israel.

"Trong đợt tấn công thứ 10 của Chiến dịch Lời hứa Chân thực 4, văn phòng Thủ tướng của Israel, cũng như vị trí của tư lệnh Không quân thuộc quân đội này, đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa Kheibar", IRGC nói.

Tuy nhiên, theo The Times of Israel, Văn phòng Thủ tướng Israel bác bỏ tuyên bố từ phía Iran, gọi đó là “tin giả” và khẳng định không có chuyện số phận của ông Netanyahu “chưa rõ ràng” như phía Iran đưa tin.

Sau đó, ông Netanyahu vẫn xuất hiện công khai, tới hiện trường vụ tấn công tên lửa gây chết người tại Beit Shemesh và phát biểu.

Ông Netanyahu xuất hiện tại hiện trường vụ tấn công tên lửa tại Beit Shemesh. (Nguồn: Thủ tướng Israel/@IsraeliPM/X)

Các nguồn tin Israel cũng cho biết không có báo cáo nào về việc tên lửa đánh trúng mục tiêu ở Jerusalem sau khi còi báo động vang lên tại thủ đô, và văn phòng Thủ tướng vẫn nguyên vẹn.