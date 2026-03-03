Căn cứ Anh trúng đòn, Pháp điều hệ thống chống UAV, chống tên lửa tới Síp

(VTC News) -

Pháp dự kiến triển khai các hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái (UAV) và chống tên lửa tới Síp, sau khi một căn cứ không quân của Anh tại nước này bị nhắm mục tiêu bằng UAV, theo hãng thông tấn bán chính thức Cyprus News Agency (CNA).

Các tia chớp xuất hiện trên bầu trời căn cứ RAF Akrotiri, nhìn từ Pissouri, quận Limassol, Síp, trong video ghi ngày 2/3/2026. Giới chức Síp và Anh cho biết một UAV đã đánh trúng căn cứ này trong đêm. (Ảnh: KitasWeather/Handout via REUTERS)

Căn cứ Akrotiri, nằm ở phía tây nam thành phố Limassol, là một trong hai căn cứ quân sự mà Anh duy trì tại Síp kể từ khi quốc gia này giành độc lập năm 1960. Động thái của Paris được cho là nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Một máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ RAF Akrotiri – vùng lãnh thổ có chủ quyền của Anh tại Síp – nơi bị một máy bay không người lái tấn công vào rạng sáng thứ Hai. (Ảnh: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer vì không ủng hộ Washington trong cuộc chiến nhằm vào Iran, cảnh báo “mối quan hệ đặc biệt” giữa hai nước đang chịu sức ép.

“Ông ấy đã không giúp ích gì… Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy điều đó từ Anh”, ông Trump nói về ông Starmer, đồng thời cho rằng quan hệ song phương đã thay đổi đáng kể.

“Đó là một thế giới khác. Thực sự là một kiểu quan hệ rất khác so với trước đây chúng ta từng có với đất nước của các bạn”, ông nói thêm, mô tả liên minh từng là “vững chắc nhất” nay đang đối mặt với áp lực.

Tổng thống Mỹ cũng ám chỉ Washington không còn phụ thuộc vào Anh trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông, nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của London “sẽ không còn mang tính quyết định”.