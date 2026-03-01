Israel tuyên bố đã tiêu diệt 40 quan chức quân sự cấp cao của Iran

(VTC News) -

Quân đội Israel ngày Chủ nhật thông báo các đợt không kích của nước này đã khiến 40 quan chức quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Abdolrahim Mousavi. Hiện nay, cả Iran và Mỹ chưa đưa ra bình luận về tuyên bố này.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy khẳng định cuộc tấn công phối hợp giữa Israel và Mỹ đã khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tử vong.

Theo Israel, loạt đòn tấn công mở màn hôm thứ Bảy còn khiến nhiều lãnh đạo quốc phòng cấp cao của Iran thiệt mạng khi đang họp, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Amir Nasirzadeh và Mohammad Pakpour - chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được xác nhận là đã thiệt mạng (Ảnh: Reuters)

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Mousavi là Mohammad Bagheri cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong cuộc chiến hồi tháng 6/2025.

Rất nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.