ĐH Quốc gia Hà Nội siết điểm cộng tối đa 3 điểm, áp dụng 5 phương thức xét tuyển

Ngày 20/3, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế tuyển sinh đại học mới, áp dụng cho toàn bộ các chương trình đào tạo từ năm 2026.

Quy chế gồm 3 chương, 20 điều, quy định đầy đủ các nội dung từ phương thức tuyển sinh, tiêu chí xét tuyển đến tổ chức nhập học và công nhận trúng tuyển.

Sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh

Một trong những điểm mới nổi bật của Quy chế Đại học Quốc gia Hà Nội là đa dạng hóa phương thức tuyển sinh. Theo đó, các đơn vị đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm xét tuyển thẳng), gồm: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; các chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT; cùng các phương thức kết hợp hoặc đặc thù khác. Quy định này góp phần mở rộng nguồn tuyển, tạo thêm cơ hội cho thí sinh tiếp cận các chương trình đào tạo phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Quy chế cũng bổ sung và làm rõ nguyên tắc quy đổi tương đương giữa các phương thức tuyển sinh, bảo đảm công bằng giữa các nhóm thí sinh, đồng thời kiểm soát tổng điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển. Đây là điểm điều chỉnh quan trọng nhằm hạn chế chênh lệch giữa các phương thức và nâng cao tính minh bạch trong xét tuyển.

Quy chế tuyển sinh 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội siết chặt quy đổi tương đương, khống chế điểm cộng tối đa 3 điểm. (Ảnh: VNU)

Khống chế điểm cộng tối đa 3 điểm

Quy chế quy định rõ các loại điểm cộng gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích. Tổng mức điểm cộng tối đa không vượt quá 3 điểm theo thang điểm 30.

Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, thứ tự ưu tiên sẽ được xác định dựa trên mức điểm cộng thấp hơn hoặc thứ tự nguyện vọng cao hơn.

Đồng thời, nhà trường quy định cụ thể cách tính điểm xét tuyển trong các tổ hợp. Với tổ hợp 3 môn không nhân hệ số, mỗi môn chiếm trọng số 1/3. Điểm trúng tuyển là mức điểm tối thiểu để thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân sau khi cộng điểm ưu tiên và điểm cộng.

Khái niệm “ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào” cũng được nhấn mạnh là điều kiện tối thiểu để thí sinh có thể theo học và hoàn thành chương trình đào tạo.

Về điều kiện dự tuyển và ngưỡng đầu vào, Đại học Quốc gia Hà Nội quy định rõ hơn các tiêu chí tối thiểu đối với từng nhóm ngành, đặc biệt là các lĩnh vực đặc thù như đào tạo giáo viên, khoa học sức khỏe và pháp luật. Đối với các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh vẫn phải đáp ứng yêu cầu về học lực hoặc kết quả học tập tương ứng, qua đó đảm bảo khả năng theo học và hoàn thành chương trình đào tạo.

Quy định rõ về chứng chỉ ngoại ngữ

Quy chế kèm theo danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận trong tuyển sinh. Trong đó, tiếng Anh yêu cầu tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 72; các ngoại ngữ khác như tiếng Nhật (JLPT N3), tiếng Hàn (TOPIK 4), tiếng Trung (HSK 4)…

Đồng thời, các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế được sử dụng trong tuyển sinh phải còn thời hạn trong vòng 2 năm, góp phần đảm bảo tính cập nhật và độ tin cậy của dữ liệu xét tuyển.

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Ánh sang thang điểm 10.

Các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu các đơn vị đào tạo công bố đầy đủ thông tin tuyển sinh, bao gồm chỉ tiêu, phương thức, tổ hợp xét tuyển, ngưỡng đầu vào, học phí, tiêu chí xét tuyển và kết quả trúng tuyển; đồng thời duy trì công khai thông tin tối thiểu 4 năm để phục vụ giám sát của xã hội.

Quy trình xử lý nguyện vọng được thực hiện chuẩn hoá quy trình tueyenr sinh trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện. Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và được xét tuyển bình đẳng giữa các phương thức, không phụ thuộc thứ tự ưu tiên (trừ một số trường hợp cụ thể), qua đó tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển. Các quy định về bảo lưu kết quả trúng tuyển, xác nhận nhập học trực tuyến, cũng như xử lý các tình huống phát sinh trong tuyển sinh được bổ sung, hoàn thiện theo hướng bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.