Đến Van Gogh Timeless dịp 2/9: Thích mê chẳng muốn về

(VTC News) -

Quan trọng nhất, bố mẹ lưu lại ngay nhé, Van Gogh Timeless rộng tới gần 4.000m2 ở ngay Hà Nội, miễn phí vé cho bé yêu dưới 1m và giảm ngay 50% giá vé cho ông bà trên 60 tuổi đi cùng cả nhà.

Với 13 không gian trải nghiệm đa giác quan, Van Gogh Timeless chính là món quà thú vị mà bố mẹ có thể dành tặng các con trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Không cần một chuyến đi xa, chỉ một buổi trải nghiệm tại đây cũng có thể trở thành một hành trình để con yêu thích nghệ thuật theo cách hoàn toàn tự nhiên. Và biết đâu, một hạt mầm hội họa sẽ bắt đầu bừng nở cùng bức tranh do chính con tự vẽ ở ngay triển lãm.

Một thế giới đầy sắc màu cho con

Hà Nội chưa bao giờ có một không gian nghệ thuật tương tác đa giác quan lớn đến thế. Với diện tích gần 4.000 m², Van Gogh Timeless đưa những kiệt tác của Van Gogh đến gần công chúng bằng sự kết hợp của hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và công nghệ.

Dịp lễ 2/9 này, thay vì lặp lại những lịch trình quen thuộc, các gia đình có thể dành một buổi trong ngày để cùng con khám phá một thế giới hoàn toàn khác - nơi những bức tranh vốn chỉ xuất hiện trong sách vở hay trên màn hình trở nên sống động ngay trước mắt.

Không gian rộng gần 4.000 m² đưa cả gia đình bước vào thế giới nghệ thuật của Van Gogh.

Đi qua 13 không gian ở Van Gogh Timeless cũng là đi qua một hành trình khám phá nghệ thuật không lặp lại. Từ cổng Gate of Isis huyền bí, sắc đỏ đại diện cho nhịp tim và sự sống, sắc cam ấm áp của hơi lửa, sắc vàng của niềm hy vọng đến sắc xanh dịu êm… mỗi không gian lại mở ra một thế giới khác.

Với trẻ nhỏ, nghệ thuật vì thế không còn là những khái niệm xa xôi hay khó cảm. Những cánh đồng lúa mì lay động trong gió, những đóa hướng dương bừng nở, những biến đổi của màu sắc từ đỏ - cam - vàng đến lục - lam - tím, hay bầu trời đêm chuyển động… đều có thể trở thành những hình ảnh kích thích trí tò mò và tưởng tượng của trẻ.

Dắt tay “công chúa nhỏ” bước vào giấc mơ rực rỡ sắc màu.

Khi con tự do khám phá thế giới trong những tác phẩm của danh họa theo cách riêng của mình.

Cùng trẻ nuôi dưỡng sự sáng tạo

Điều thú vị nhất của một trải nghiệm nghệ thuật dành cho con trẻ đôi khi không nằm ở việc con nhớ được bao nhiêu tác phẩm hay tên của bao nhiêu họa sĩ, mà là điều gì xảy ra sau khi rời khỏi triển lãm.

Một buổi trải nghiệm Van Gogh Timeless có thể bắt đầu bằng những câu hỏi rất đơn giản của trẻ: Vì sao bầu trời lại chuyển động? Tại sao ông họa sĩ lại vẽ hoa hướng dương có nhiều màu vàng như vậy? Làm sao mà một bức tranh có thể phủ kín cả một căn phòng?

Và biết đâu, khi về nhà, cảm hứng ấy của trẻ tiếp tục được nối dài bằng một tờ giấy, vài chiếc bút màu hay một cây cọ. Trẻ có thể bắt đầu vẽ lại những gì vừa nhìn thấy, hoặc tự tạo nên một thế giới màu sắc của riêng mình.

Đó cũng là một giá trị đáng kể của việc đưa trẻ đến với nghệ thuật: không chỉ cho con thêm một trải nghiệm để nhớ, mà có thể gieo vào con mong muốn tự mình khám phá và sáng tạo.

Van Gogh Timeless đưa trẻ đến gần nghệ thuật bằng một trải nghiệm trực quan, sinh động.

Với bố mẹ, đây cũng là cơ hội để cùng con trải nghiệm nghệ thuật theo một cách gần gũi hơn. Thay vì chỉ đứng trước những khung tranh, cả gia đình có thể cùng bước vào không gian tác phẩm, quan sát những thay đổi của ánh sáng, lắng nghe âm thanh và trò chuyện về những điều con nhìn thấy.

Một buổi đi triển lãm vì thế có thể trở thành một khoảng thời gian chất lượng để bố mẹ và con cùng khám phá, cùng đặt câu hỏi và cùng lưu giữ những kỷ niệm quý giá bên nhau.

Những bước chân của con bên cạnh những vệt màu thế kỷ.

Một điểm đến, cả nhà cùng vui

Không gian rộng lớn và những hiệu ứng trình chiếu kỳ ảo, những khoảng sắp đặt đầy dụng ý, những bức tranh kinh điển… tạo ra vô số “phông nền” để cả nhà lưu giữ những khoảnh khắc bên nhau. Và điều đáng giá hơn chính là cảm giác cả gia đình cùng chu du trong một thế giới khác, đầy mới mẻ, đầy niềm vui.

Sau hành trình thưởng lãm, cả nhà có thể dừng chân tại Timeless Coffee, tận hưởng những bức tranh tuyệt tác đang chuyển động và những đóa hoa bừng nở, bao phủ ngay trên bàn. Trước khi ra về, khu vực quà tặng có nhiều món quà mang dấu ấn Van Gogh như khăn bandana hoa hướng dương, gấu bông Van Gogh hay túi tote - để trẻ tiếp tục mang theo một phần trải nghiệm về nhà.

Đặc biệt, khách hàng của ABBank sẽ được giảm trực tiếp 15% trên tổng hóa đơn khi mua sắm và thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng số ABBank hoặc thẻ ATM/thẻ ghi nợ ABBank tại khu vực Gift Shop.

Các gia đình cũng có thể lựa chọn những hạng vé đi kèm nhiều quà tặng khi mua qua ứng dụng ABBank. Hạng Quang Phổ (Standard) được tặng 01 tranh Starry Night bản quyền; hạng Mặt Trời (VIP) có thêm lựa chọn khăn Bandana Hoa Hướng Dương hoặc móc khóa gấu bông Van Gogh. Riêng hạng Ánh Sáng (Luxury) đi kèm trọn bộ quà tặng gồm tranh Starry Night bản quyền, túi Tote Sunflower, khăn Twilly Van Gogh và một món đồ uống tại Timeless Coffee.

Không chỉ là một nơi để “xem tranh”, Van Gogh Timeless mở ra một cách để cả gia đình cùng nhìn, nghe, khám phá, trò chuyện và sáng tạo. Và đôi khi, giá trị đáng nhớ nhất của một buổi chiều nghệ thuật không phải là con nhớ được bao nhiêu tác phẩm, mà là khi trở về nhà, con hân hoan lấy giấy, màu và cọ ra để vẽ nên thế giới của riêng mình.