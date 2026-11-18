(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đưa ra khi góp ý vào báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tại phiên họp sáng 18/11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhận định, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy (PCCC) từ ngày 1/7/2026 là bước cải cách rất mạnh mẽ được doanh nghiệp đồng tình, nhưng phải bảo đảm “hậu kiểm không phát sinh hậu quả”.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, điểm chung của nhiều vụ cháy thời gian qua là do công trình được xây dựng, cải tạo, cơi nới hoặc sử dụng sai so với thiết kế, thiếu lối thoát nạn. Sai phạm phát sinh sau khâu thẩm định thiết kế chính là khâu hậu kiểm phải bao quát.

Đánh giá cao định hướng cắt giảm triệt để thủ tục hành chính, không tái lập giấy phép con, bà Nguyễn Thị Thanh cho rằng hoạt động hậu kiểm cần được thực hiện trên cơ sở phân tầng rủi ro.

“Đề nghị luật giao Chính phủ quy định danh mục công trình có nguy cơ cháy nổ cao như: chung cư cao tầng, nơi tập trung đông người, kho hóa chất và quy định thời hạn tối đa mà cơ quan quản lý bắt buộc phải kiểm tra kể từ khi chủ đầu tư khai báo đưa công trình vào sử dụng. Đây là nghĩa vụ của Nhà nước, không phải là thủ tục của doanh nghiệp nên không làm phát sinh thủ tục hành chính mới”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị bổ sung yêu cầu công khai kết quả nghiệm thu trên cơ sở dữ liệu PCCC để người mua, người thuê được tra cứu; quy định rõ trách nhiệm bồi thường của chủ đầu tư, tiêu chuẩn, năng lực và trách nhiệm cá nhân của tổ chức tư vấn nghiệm thu và giám sát.

Chính phủ cũng cần sớm ban hành Nghị định sửa đổi theo trình tự rút gọn, có hiệu lực cùng thời điểm với luật, không để khoảng trống pháp lý về chế tài xử phạt.

Về năng lực thực thi và xử lý cơ sở dữ liệu hiện hữu, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, gánh nặng phát hiện cơi nới, chia nhỏ căn hộ, biến đổi công năng sẽ đè lên lực lượng Công an và chính quyền cấp xã nơi cán bộ chuyên môn còn rất mỏng.

Trong khi đó, Cơ sở dữ liệu PCCC và cơ chế liên thông giữa Công an, Xây dựng và địa phương còn đang hoàn thiện. Do vậy, Chính phủ cần có lộ trình cụ thể về bố trí nhân lực, dữ liệu trước khi luật có hiệu lực.

Đối với quy định tháo gỡ vướng mắc cho các cơ sở bị đình chỉ hoạt động, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc tháo gỡ không đồng nghĩa với hợp thức hóa sai phạm.

Với những vi phạm nghiêm trọng, bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị chỉ cho phép cơ sở hoạt động trở lại sau khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận kết quả khắc phục, thay vì chỉ căn cứ vào báo cáo hoặc dữ liệu do cơ sở tự cập nhật.

“Với tinh thần xuyên suốt của dự thảo luật là cắt giảm thủ tục nhưng không cắt giảm an toàn, trao quyền cho doanh nghiệp nhưng không buông lỏng trách nhiệm quản lý của Nhà nước, tôi cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để tiếp tục rà soát các nội dung liên quan đến nhiều ý kiến đại biểu phát biểu và hai nội dung mà tôi quan tâm”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng.

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, cho biết dự thảo được bổ sung, hoàn thiện các quy định nhằm xác định đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động PCCC; trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và việc xử lý vi phạm.

Các quy định này nhằm kiểm soát, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, bảo đảm chất lượng phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ khi bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC và thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ.

Dự thảo cũng tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bổ sung giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, cơ sở hiện hữu và quy định chuyển tiếp khi bãi bỏ các thủ tục hành chính.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự án Luật này đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua.