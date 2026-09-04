Đề xuất bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy

(VTC News) -

Nội dung trên được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đưa ra khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 4/9.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết việc xây dựng dự án Luật nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

“Song vẫn đảm bảo việc quản lý Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quản lý về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Chính phủ đề xuất bãi bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra chấp hành quy định pháp luật nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Dự thảo Luật cũng bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho hay dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung 14 điều.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, trong đó phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện.

Dự thảo Luật đồng thời bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Hoạt động này sẽ được quản lý thông qua giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với các thủ tục về trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Dự thảo Luật cũng hoàn thiện quy định về hình thức nộp hồ sơ điện tử, bảo đảm thống nhất với việc triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng định danh quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết Thường trực Ủy ban nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật và cơ bản tán thành các nội dung Chính phủ trình.

Đối với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ông Lê Tấn Tới đề nghị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện đã đưa vào sử dụng.

“Đề nghị bổ sung quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập, để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nói.

Thường trực Ủy ban đề nghị quy định cơ chế hậu kiểm, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro, bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nước, đồng thời tạo cơ sở cho thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sau khi công trình được đưa vào khai thác, sử dụng.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp đã có quyết định kiểm tra công tác nghiệm thu hoặc đang được kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy tại thời điểm Luật có hiệu lực.

Đối với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung 14 điều nhằm phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung phương thức nộp văn bản đề nghị trang bị vũ khí quân dụng qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID; đồng thời nghiên cứu quy định chuyển tiếp đối với giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ đã được cấp trước đây, tránh phát sinh vướng mắc.

Một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cũng đề nghị sửa quy định về “súng săn” theo hướng bỏ quy định về mục đích sử dụng, thống nhất khái niệm “súng săn là súng kíp” và đạn sử dụng cho loại súng này.