ĐBQH: Không để học sinh, phụ huynh thấp thỏm chờ quy định mới mỗi mùa thi THPT

(VTC News) -

Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước sáng 31/10, đại biểu Trịnh Xuân Anh (Đoàn Đồng Nai) nhấn mạnh giáo dục là sự nghiệp trồng người, vì vậy các chính sách cần có tầm nhìn dài hạn, được chuẩn bị bài bản, thực chất và nhất quán.

Đại biểu Trịnh Xuân Anh phát biểu tại phiên thảo luận sáng 31/10.

Theo đại biểu, những bất cập liên quan đến thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, sách giáo khoa và sắp xếp trường lớp đang đặt ra yêu cầu phải rà soát đồng bộ, hướng tới nâng cao chất lượng lĩnh vực giáo dục.

Ông An đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết, hiệu quả của kỳ thi trong mối quan hệ với quá trình học tập, tuyển sinh đại học và phân luồng học sinh.

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý cần lựa chọn phương án tổ chức thi cử thực chất, công bằng, giảm áp lực, chi phí cho gia đình và xã hội.

“Mỗi thay đổi trong giáo dục đều tác động đến hàng triệu học sinh, giáo viên và gia đình. Vì vậy cần phải đánh giá tác động đầy đủ, lắng nghe ý kiến thực chất, công bố đủ sớm và đủ lộ trình. Không để mỗi mùa thi đến, học sinh, phụ huynh lại thấp thỏm chờ quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Đoàn Đồng Nai cũng lưu ý không để nhà trường, giáo viên rơi vào thế bị động trước những điều chỉnh về nội dung và phương pháp dạy học.

Ông Trịnh Xuân An cho rằng, mục tiêu cuối cùng của đổi mới giáo dục phải là giúp học sinh được học tập thực chất, giáo viên yên tâm giảng dạy và gia đình tin tưởng vào nhà trường.

“Cùng với trang bị tri thức hiện đại, ngoại ngữ và kỹ năng, cần coi trọng giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân bằng phương pháp sinh động gắn với trải nghiệm thực tế”, ông nói.

Phải giảm thực chất lãi vay cho doanh nghiệp

Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng muốn duy trì tăng trưởng cao phải bảo đảm nguồn lực, nhất là nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng, công trình lớn, đại biểu đề nghị Chính phủ đồng thời quan tâm khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo ông An, cần coi giảm lãi suất cho vay thực tế là một trong những ưu tiên trọng tâm trong điều hành. Việc này phải được thực hiện thông qua phối hợp điều tiết thanh khoản, giảm chi phí vốn, giảm chi phí hoạt động của ngân hàng, minh bạch lãi suất cho vay và các khoản phí để doanh nghiệp thực sự giảm gánh nặng vay vốn.

Đại biểu cũng đề xuất đổi mới cơ chế bảo lãnh tín dụng, mở rộng cho vay dựa trên dòng tiền; nghiên cứu các chương trình hỗ trợ lãi suất có mục tiêu, thời hạn và nguồn lực rõ ràng.

Với doanh nghiệp đang gặp khó khăn tạm thời nhưng có phương án phục hồi khả thi, cần xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoanh nợ đối với những trường hợp đủ điều kiện và được kiểm soát chặt chẽ.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc hạ lãi suất phải gắn với an toàn hệ thống, ổn định tỷ giá và kiểm soát lạm phát. Cùng với đó, phát triển nguồn huy động dài hạn và thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn, giảm sức ép lên tín dụng ngân hàng.

“Đề nghị Chính phủ xây dựng phương án vốn cho năm 2027 và các năm tiếp theo, làm rõ cần bao nhiêu, huy động ở đâu, kỳ hạn nào, định hướng và phân bổ cho ai, tạo ra kết quả gì”, đại biểu đặt vấn đề.