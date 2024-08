Đậu phụ có tác dụng gì?

(VTC News) -

Giàu protein

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthshots cho biết, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nửa cốc đậu phụ chứa 21,8 gam protein, 181 calo và 11 gam chất béo. Thành phần protein hoàn chỉnh của đậu phụ thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển cơ, khiến nó trở thành một chất bổ sung dinh dưỡng cho bất kỳ chế độ ăn uống nào.

Hỗ trợ giảm cân

Do hàm lượng protein cao và lượng calo thấp, đậu phụ được coi là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân. Protein làm tăng cảm giác no, giúp kiềm chế cơn thèm ăn. Thêm vào đó, đậu phụ có thể giúp phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang giảm cân, Báo Lao động dẫn nguồn một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food Science and Nutrition cho biết.

Giảm nguy cơ ung thư dạ dày

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Life Hack cho biết, các nghiên cứu được thực hiện bởi trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Đông Ngô ở Tô Châu (Trung quốc) kết luận rằng, ăn đậu phụ và các chế phẩm từ đậu nành có thể giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Cung cấp canxi cho cơ thể

Đậu phụ là loại thực phẩm chứa nhiều canxi. Một khẩu phần hơn 100 gam đậu phụ chứa lượng canxi tương đương với một ly sữa bò 235 ml. Canxi là chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ đang phát triển và phụ nữ bị loãng xương.

Ăn đậu phụ điều độ sẽ mang lại nhiều tác dụng với sức khoẻ.

Giảm nguy cơ ung thư vú

Nhiều tài liệu ghi nhận rằng đậu phụ chứa isoflavone, nhiều lợi ích cho sức khỏe, như giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh và có khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đáng chú ý nhất là ung thư vú.

Giảm cholesterol

Các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ được chứng minh là có thể làm giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ăn đậu phụ thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cân bằng nồng độ hormone

Đậu phụ chứa phytoestrogen được gọi là isoflavone, có thể giúp cân bằng nồng độ hormone trong cơ thể. Isoflavone liên quan đến việc giảm các triệu chứng mãn kinh và có tác dụng chống lại ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nội tiết học và Chuyển hóa Lâm sàng, những người mắc bệnh tiểu đường thai kỳ đã giảm đáng kể lượng đường trong máu và mức insulin sau khi tiêu thụ chế độ ăn giàu protein đậu nành trong 6 tuần, so với những người không đưa protein đậu nành vào chế độ ăn của họ.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "Đậu phụ có tác dụng gì?". Theo các chuyên gia, các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng cũng như thực phẩm khác, chỉ nên ăn điều độ.

Quá nhiều đậu phụ có thể khiến cơ thể nạp quá nhiều chất dinh dưỡng có trong đậu phụ, điều này có thể gây hại cho cơ thể.