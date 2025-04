Cục diện Tây Hà Nội minh chứng BĐS vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn giữa biến động

(VTC News) -

Cuộc đua sở hữu tại dự án hot nhất phía Tây Thủ đô là minh chứng cho thấy bất động sản vẫn là kênh hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư trước biến động của thị trường.

Điểm sáng trong “cơn bão” thị trường

Những ngày qua, thị trường tài chính toàn cầu “nổi sóng” trước biến động, căng thẳng thương mại leo thang giữa các nền kinh tế lớn. Tâm lý bất an bao trùm lên nhiều kênh đầu tư truyền thống. Chứng khoán liên tục đỏ lửa, vàng lập đỉnh nhưng biến động mạnh....

Cùng lúc, mặt bằng lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm về mức thấp kỷ lục. Hiện đã có hơn 20 ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,1 - 1,05%/năm, tùy theo kỳ hạn.

Không chỉ vậy, Ngân hàng Nhà nước cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16% trong năm 2025 - tương đương bơm 2,5 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu tăng trưởng GDP lên đến 10%, thì tăng trưởng tín dụng phải ở mức 18 - 20%, tức ngành ngân hàng sẽ phải bơm thêm ra nền kinh tế 2,8 - 3,1 triệu tỷ đồng.

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư bền vững bất chấp biến động của thị trường.

“Dòng tiền rẻ” đổ vào thị trường đang tạo áp lực không nhỏ lên lạm phát. Ông Bùi Văn Huy, Giám đốc Nghiên cứu FIDT, nêu quan điểm, khi mặt bằng lãi suất được duy trì ở mức thấp, trong khi lạm phát có dấu hiệu tăng, nhà đầu tư thường ưu tiên đổ tiền vào các tài sản có khả năng sinh lời cao và giúp phòng ngừa trượt giá. Tại Việt Nam, kênh hưởng lợi rõ rệt là bất động sản.

Đất vàng hôm nay, trung tâm kim cương tương lai

Giữa lúc một “mùa xuân” mới đang đến với thị trường bất động sản, Vinhomes Wonder City được giới đầu tư đánh giá là cơ hội không thể bỏ lỡ tại khu vực phía Tây Hà Nội. Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược tại trái tim của cực tăng trưởng mới phía Tây, Vinhomes Wonder City còn được “bảo chứng tương lai” nhờ hạ tầng giao thông đang tăng tốc hoàn thiện.

Tại Đại lộ Tây Thăng Long, tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp trung tâm Tây Hồ với vành đai phát triển phía Tây, đoạn nút giao chỉ cách Vinhomes Wonder City vỏn vẹn 150m đã chính thức khởi công, mở ra “cửa ngõ vàng” dẫn lối vào đại đô thị.

Đại lộ Tây Thăng Long khởi công đoạn nút giao cạnh dự án Vinhomes Wonder City.

Công trình đang được triển khai đồng loạt từ 3 mũi: Khu vực đối diện trường Tây An, gần trường THPT Tân Lập và cạnh trụ sở Công an Đan Phượng, dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2025. Khi hoàn thành toán tuyến, thời gian kết nối từ Vinhomes Wonder City đến trung tâm Tây Hồ chỉ còn 15 phút - tạo lợi thế vàng cho cư dân tương lai và giới đầu tư đón sóng sớm.

Không chỉ được hưởng lợi từ vị trí chiến lược và hạ tầng đang bứt tốc, Vinhomes Wonder City còn mang giá trị độc bản khi là dự án cuối cùng của Vinhomes tại phía Tây Hà Nội.

Hiện nay, khu vực phía Tây Hà Nội đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của cư dân, đi cùng sự phát triển của tầng lớp thượng lưu với yêu cầu cao về không gian sống và hệ tiện ích cao cấp. Vinhomes Wonder City nổi lên như một biểu tượng mới, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí khắt khe của tệp khách tinh hoa.

Phân khu Hừng Đông sold-out 100% giỏ hàng đợt đầu chỉ sau 3 giờ mở bán.

Sự kết hợp giữa nguồn cung giới hạn, lực cầu tăng cao của thị trường, cùng với pháp lý rõ ràng của dự án và uy tín từ thương hiệu Vinhomes tạo nên kỷ lục thanh khoản cho Vinhomes Wonder City ngay từ khi ra mắt. Theo đó, toàn bộ giỏ hàng mở bán đợt đầu đã sold-out 100% chỉ sau 3 giờ công bố.

Đánh giá về dự án, Giám đốc một đơn vị phân phối nhận định, với quy mô lên tới 133,4ha, gấp 6 lần Vinhomes Green Bay và hơn 2,3 lần Vinhomes Gardenia cùng khu vực, Vinhomes Wonder City là lựa chọn đầu tư tối ưu tại thời điểm này.

Vinhomes Wonder City cung cấp số lượng sản phẩm hữu hạn, chỉ hơn 2.200 căn thấp tầng.

Theo vị chuyên gia, những khu vực lân cận, có dự án đang bán ở mức 250 triệu/m2. Khu vành đai 4 có giá từ 200 - 300 triệu/m2 nhưng gần như không có tiện ích. Ngược lại, tiện ích của Vinhomes Wonder City mang tầm cỡ quốc tế và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân, với bộ 5 công viên có tổng quy mô lên tới 19ha, trung tâm thương mại Vincom hay trường học Vinschool chuẩn quốc tế,…

Với gần 100% căn có mặt tiền từ 8m trở lên, lại được ôm ấp bởi Vành đai 3.5 và Vành đai 4, Vinhomes Wonder City sẽ là vùng lõi mới ở phía Tây. Trong khi đó, các sản phẩm tại Vinhomes Wonder City hiện có giá chỉ từ 160 triệu đồng/m2.

Theo các chuyên gia, giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, chiến tranh thương mại tác động không nhỏ đến thị trường trong nước, Vinhomes Wonder City không chỉ là điểm đến an toàn cho dòng vốn mà còn là “nước cờ chiến lược” giúp nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới ngay từ chân sóng.

Đặc biệt, khi quỹ đất ngày càng khan hiếm và hệ thống hạ tầng phía Tây đang tăng tốc về đích, Vinhomes Wonder City - vùng đất vàng hôm nay sẽ trở thành “trung tâm kim cương” trong tương lai. Đó là lý do vì sao dòng vốn đổ về phía Tây Hà Nội đang ngày càng mạnh mẽ.