Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 17/09/2026 10:33 AM Xuất bản ngày 17/09/2026 10:33 AM Dấu mốc Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan Trải qua 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Thái Lan không ngừng củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác.PV/VOV.VN Link: https://vov.vn/chinh-tri/dau-moc-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-thai-lan-post1333292.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan dự lớp học tiếng Thái cùng sinh viên Việt Nam Chiều 16/9, Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan cùng sinh viên Việt Nam tham gia lớp học tiếng Thái, thưởng thức các tiết mục văn nghệ tại Đại học Hà Nội. Báo chí Thái Lan nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Báo chí Thái Lan đưa tin chuyến thăm không chỉ là hoạt động đối ngoại cấp cao mà còn gắn với việc củng cố tình hữu nghị giữa hai nước. Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ, dự lễ cầu an Sáng 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà vua Thái Lan Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu. Thái LanViệt Namquan hệ đối tác chiến lượckỷ niệm 50 nămBình luận
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