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Xuất bản ngày 17/09/2026 10:33 AM
Xuất bản ngày 17/09/2026 10:33 AM

Dấu mốc Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan

Trải qua 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Thái Lan không ngừng củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác.

Dấu mốc Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan - 1
PV/VOV.VN

Link: https://vov.vn/chinh-tri/dau-moc-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-thai-lan-post1333292.vov

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