Dấu mốc lịch sử trong ngày đảng Dân chủ đại thắng, kiểm soát lưỡng viện Mỹ

(VTC News) -

CNN Decision Desk dự báo, bầu cử ngày 3/11 tạo ra nhiều dấu mốc lịch sử, trong đó có nữ thống đốc da màu đầu tiên của nước Mỹ và thượng nghị sĩ nam đồng tính công khai đầu tiên.

Khi Tổng thống Donald Trump bước vào nửa sau nhiệm kỳ hai, cả hai đảng sẽ đón nhận nhóm nghị sĩ và quan chức mới đắc cử đa dạng ở cấp bang và liên bang.

Nữ thống đốc da màu đầu tiên

Bà Keisha Lance Bottoms được dự báo trở thành thống đốc da màu đầu tiên và nữ thống đốc đầu tiên của bang Georgia, đồng thời là nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Bà Keisha Lance Bottoms vẫy chào những người ủng hộ trong sự kiện đêm bầu cử ở Atlanta, bang Georgia, ngày 3/11. (Ảnh: AP)

Bà Bottoms từng làm thị trưởng Atlanta giai đoạn 2018-2022. Bà nằm trong số những phụ nữ mà Tổng thống Joe Biden cân nhắc làm liên danh tranh cử năm 2020, sau đó tham gia chính quyền của ông. Bà đánh bại ông Rick Jackson, người được ông Trump ủng hộ. Chiến dịch của bà tập trung vào mở rộng bảo hiểm y tế Medicaid, giảm thuế nhà ở và tăng chi tiêu cho giáo dục.

Thượng nghị sĩ nam đồng tính công khai đầu tiên

Ông Chris Pappas được dự báo trở thành thượng nghị sĩ nam đồng tính công khai đầu tiên trong lịch sử Mỹ sau chiến thắng ở cuộc đua Thượng viện bang New Hampshire. Chiến thắng này giúp đảng Dân chủ giữ được một ghế quan trọng, tại bang mà đảng Cộng hòa từng coi là một trong những cơ hội lật ghế tốt nhất. Ông Pappas có bốn nhiệm kỳ là hạ nghị sĩ đại diện khu vực đông nam bang New Hampshire.

Thống đốc da màu đầu tiên của Florida

Ông Byron Donalds được dự báo trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Florida. Ông vận động tranh cử với các chủ trương cải cách thuế, quản lý các trung tâm dữ liệu và ủng hộ chương trình nghị sự của ông Trump, tại một bang ngày càng nghiêng hẳn về đảng Cộng hòa. Ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Trump ngay từ đầu cuộc đua.

Khi ông Donalds nhậm chức, nước Mỹ sẽ có ba thống đốc da màu, với quan điểm chính trị rất khác nhau. Hai người còn lại là bà Bottoms ở bang Georgia và ông Wes Moore, thống đốc đảng Dân chủ bang Maryland, người được dự báo tái đắc cử.

Nữ thượng nghị sĩ đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ tại Nam Carolina

Bà Annie Andrews được dự đoán sẽ trở thành nữ thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên được bầu từ bang Nam Carolina, đánh bại thượng nghị sĩ được bổ nhiệm Darline Graham và giành lại ghế mà đảng Cộng hòa đã nắm giữ gần ba thập kỷ.

Ông Trump đã dàn xếp việc bổ nhiệm bà Graham vào chiếc ghế Thượng nghị sĩ bỏ trống sau cái chết đột ngột của anh trai bà, cựu Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, hồi tháng 7. Việc tổng thống ủng hộ một người chưa có tiếng tăm trong chính trường đã gây tranh cãi ở bang Nam Carolina, một bang vốn luôn ủng hộ đảng Cộng hòa.

Trong sự nghiệp chính trị ngắn ngủi của mình, Graham tự nhận mình là người bảo thủ hơn anh trai, bất đồng với một số quan điểm của ông, chẳng hạn như bãi bỏ quyền phản đối kéo dài hoặc lập trường cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư, để đứng về phía ông Trump.

Bà Andrews tự mô tả mình là một người ôn hòa có tư tưởng độc lập, quan tâm đến khả năng chi trả, chất lượng cuộc sống và nạn tham nhũng.

Thống đốc gốc Tây Ban Nha đầu tiên của Texas

Bà Gina Hinojosa được dự báo trở thành thống đốc gốc Tây Ban Nha đầu tiên của bang Texas, đánh bại Thống đốc Cộng hòa Greg Abbott, người đã giữ chức gần 12 năm. Hai bên đối đầu về các vấn đề văn hóa, trong đó có phá thai.

Bà Hinojosa, 52 tuổi, là nghị sĩ bang và luật sư. Bà sẽ là thống đốc đảng Dân chủ đầu tiên của Texas được bầu kể từ bà Ann Richards năm 1990 và mới là người phụ nữ thứ ba giữ chức vụ này.

Nữ thống đốc đầu tiên của Ohio

Bà Amy Acton được dự báo trở thành thống đốc đảng Dân chủ đầu tiên của bang Ohio kể từ năm 2006 và là phụ nữ đầu tiên được bầu vào vị trí này. Bà Acton là bác sĩ y khoa, đánh bại ứng viên Cộng hòa Vivek Ramaswamy trong cuộc đua thu hút sự chú ý của cả nước vì một quảng cáo công kích gây tranh cãi.

Bà vận động tranh cử với chủ đề chi phí sinh hoạt, đề xuất cắt giảm thuế bất động sản cho người có thu nhập trung bình và người lớn tuổi ở Ohio, đồng thời tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu, trừ khi các trung tâm này tự trả chi phí tiện ích.

Thống đốc gốc Tây Ban Nha đầu tiên được bầu ở California

Ông Xavier Becerra được dự báo trở thành thống đốc gốc Tây Ban Nha đầu tiên được bầu ở California, giúp đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát bang đông dân nhất nước Mỹ. Ông là cựu hạ nghị sĩ, cựu tổng chưởng lý bang và cựu bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời Tổng thống Biden. Ông vượt qua vòng bầu cử sơ bộ đông ứng viên và nhiều căng thẳng để kế nhiệm Thống đốc Gavin Newsom.

Nhờ cử tri California nghiêng mạnh về phe tự do và môi trường chính trị giữa kỳ thuận lợi, ông Becerra nhiều lần gắn đối thủ Cộng hòa Steve Hilton với ông Trump, chỉ trích việc ông Hilton được ông Trump ủng hộ và kêu gọi cử tri Dân chủ gửi thông điệp phản đối chính quyền.

Nữ nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên tại New York

Claire Valdez được dự đoán sẽ trở thành nữ nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên của bang New York giữ chức vụ trong Quốc hội. Nữ nghị sĩ nhiệm kỳ này sẽ giành chiến thắng tại khu vực bầu cử số 7 của bang. Chiến thắng của Valdez đánh dấu một thắng lợi nữa cho cánh tiến bộ của đảng Dân chủ, với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng một phần nhờ vào sự nổi tiếng của Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani, người đã ủng hộ Valdez.

Claire Valdez gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ trong buổi tiệc theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ của bà tại quận Brooklyn, New York. (Ảnh: Getty)

Nữ nghị sĩ da màu đầu tiên của Colorado

Melat Kiros được dự đoán sẽ trở thành nữ nghị sĩ da màu đầu tiên của bang Colorado sau chiến thắng tại khu vực bầu cử số 1 của bang. Kiros, một luật sư và nhà xã hội chủ nghĩa dân chủ 29 tuổi, cũng sẽ gia nhập thế hệ Z của Quốc hội với tư cách là một trong những thành viên trẻ nhất đương nhiệm của Hạ viện.

Thành viên Quốc hội công khai đồng tính đầu tiên tại Michigan

Jeremy Moss được dự đoán sẽ trở thành viên Quốc hội công khai đồng tính đầu tiên đến từ bang Michigan sau chiến thắng của ông tại khu vực bầu cử số 11 của bang này. Moss, người từng là thượng nghị sĩ bang trước khi giành chiến thắng, sẽ kế nhiệm chiếc ghế do bà Haley Stevens bỏ trống - người đã từ chức để tranh cử vào Thượng viện Mỹ nhưng thất bại trong vòng bầu cử sơ bộ.