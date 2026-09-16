Đảo Vua: Không gian riêng tư, tiện ích cao cấp, cộng đồng đẳng cấp

(VTC News) -

Giữa nhịp sống sôi động của thành phố công nghiệp và cảng biển Hải Phòng, địa thế đảo tự nhiên, quy hoạch biệt lập, hệ tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân đẳng cấp tạo nên một chuẩn sống riêng dành cho giới thành đạt.

Khu Đảo Vua được quy hoạch thành các cụm nhà ở ôm theo mặt nước, tạo khoảng lùi và không gian sống riêng tư. (Ảnh: Vinhomes)

Sự riêng tư bắt đầu từ một địa thế khác biệt

Tọa lạc trên đảo Vũ Yên, giữa ba dòng sông tự nhiên của Hải Phòng, Vinhomes Royal Island sở hữu ranh giới tự nhiên tách biệt với phần còn lại của thành phố. Mặt nước rộng mở tạo nên cảnh quan khoáng đạt, đồng thời hình thành khoảng đệm cần thiết cho một không gian an cư đề cao sự riêng tư.

Tại Đảo Vua, sự riêng tư tiếp tục được nâng lên bằng cách tổ chức các cụm nhà ở ôm theo mặt nước, kết hợp khoảng lùi, ban công và những lớp cây xanh. Cách bố trí này tạo độ thoáng giữa các công trình, phân định tương đối rõ không gian sinh hoạt riêng với các tuyến kết nối chung, giúp mỗi gia đình có khoảng trời riêng mà vẫn dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích của toàn khu.

Đa dạng kiến trúc cũng mở rộng khả năng cá nhân hóa không gian sống, khi chủ nhân có thể lựa chọn phong cách phù hợp với gu thẩm mỹ và cá tính thay vì bị giới hạn trong một khuôn mẫu đồng nhất.

Kiến trúc Đảo Vua hướng tới sự giao hòa với cảnh quan, đồng thời duy trì khoảng riêng cho mỗi gia đình. (Ảnh: Vinhomes)

Với gia đình nhiều thế hệ, cách tổ chức này tạo điều kiện để mỗi thành viên tận hưởng nhịp sống phù hợp: người lớn tuổi có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi; trẻ nhỏ có công viên và khu vực chung để vận động, giao tiếp; cha mẹ thuận tiện cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho gia đình. Khoảng riêng được bảo đảm mà sự gắn kết vẫn hiện hữu trong cùng một mái nhà.

Đáng chú ý, riêng tư tại Đảo Vua không đồng nghĩa với tách khỏi nhịp sống thành thị. Nhờ cầu Hoàng Gia, thời gian di chuyển tới nội đô lịch sử của Hải Phòng được rút ngắn còn khoảng 5-7 phút. Cư dân có thể duy trì công việc, giao thương và các kết nối xã hội trong thành phố, sau đó trở về không gian sinh thái tách khỏi khói bụi và tiếng ồn nội đô.

An tâm tận hưởng trọn vẹn giá trị sống

Với nhóm khách hàng thành đạt, chất lượng của một ngôi nhà còn được đo bằng mức độ an tâm mà nơi ở mang lại mỗi ngày. Tại Đảo Vua, môi trường sống chuẩn Vinhomes được hỗ trợ bởi dịch vụ vận hành tiêu chuẩn cao và hệ thống đô thị thông minh, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho cư dân.

Giá trị ấy được thể hiện từ những nhu cầu thiết thực nhất: trẻ nhỏ có thể vui chơi trong công viên nội khu; người cao tuổi có không gian đi bộ, vận động giữa mảng xanh; cả gia đình thuận tiện tiếp cận dịch vụ y tế tại Vinmec và hệ thống giáo dục ngay trong đô thị.

Khi các nhu cầu thiết yếu được quy tụ trong một hệ sinh thái đồng bộ, cư dân có thể giảm bớt những hành trình không cần thiết và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Hơn 280 ha cây xanh, mặt nước cùng 31 công viên nội khu tạo thêm một lớp giá trị cho sức khỏe và đời sống tinh thần. Không khí khoáng đạt, tầm nhìn rộng và nhiều không gian ngoài trời mở ra nhịp sống cân bằng hơn giữa những áp lực của công việc hiện đại.

Cộng đồng đẳng cấp hiện hữu tạo nên giá trị sống khó sao chép

Ở phân khúc biệt thự cao cấp, chất lượng sống còn được quyết định bởi cộng đồng phía sau cánh cửa mỗi căn nhà. Một môi trường sống tương xứng cần những cư dân cùng coi trọng sự riêng tư, ý thức gìn giữ cảnh quan và theo đuổi chuẩn sống văn minh.

Vinhomes Royal Island hướng tới cộng đồng doanh nhân, lãnh đạo, chuyên gia và các gia đình thành đạt lựa chọn an cư lâu dài. Khi những chủ nhân có chung hệ giá trị cùng hội tụ, sân golf, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia, bến du thuyền, quảng trường, công viên hay phố đi bộ có thêm một vai trò tạo không gian cho những cuộc gặp gỡ tự nhiên, kết nối xã hội và hình thành văn hóa cư dân riêng.

Cộng đồng tinh hoa tại Vinhomes Royal Island chia sẻ giá trị sống thượng lưu. (Nguồn: Vinhomes)

Đặc biệt, một cộng đồng đã hiện hữu mang lại giá trị khác biệt so với một khu đô thị mới chỉ được hình dung trên bản quy hoạch. Những tương tác hàng ngày, thói quen sử dụng tiện ích và chuẩn mực ứng xử được hình thành qua thời gian, góp phần định hình trải nghiệm sống thực tế của cư dân.

Tại Đảo Vua, chuẩn sống thượng lưu không cần phô bày bằng những tuyên ngôn ồn ào mà được cảm nhận qua sự tĩnh tại khi trở về nhà, sự an tâm khi những người thân yêu tận hưởng từng ngày và niềm tự hào khi sống giữa một cộng đồng tương xứng. Một không gian vừa riêng tư, vừa an toàn vì thế không chỉ là tiện nghi, mà là đặc quyền nền tảng của cuộc sống thành đạt.