Danh tính nhóm ném đá vào ô tô trên cao tốc qua Quảng Trị

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), lực lượng chức năng đã bước đầu xác định danh tính nhóm liên quan vụ ném đá làm vỡ kính nhiều ô tô đang lưu thông trên cao tốc qua Quảng Trị.

Theo đó, có 6 người liên quan, cùng trú tại tỉnh Quảng Bình, gồm: N.P.L. (SN 2012, trú xã Bố Trạch), N.Đ.K. (SN 2012, trú xã Bố Trạch), N.K.L. (SN 2013, trú xã Bố Trạch), N.N.T. (SN 2012, trú xã Phong Nha), T.G.B. (SN 2011, trú xã Phong Nha) và N.B.C. (SN 2013, trú xã Phong Nha). Nhóm này đều trong độ tuổi từ 11 đến 15.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 21/3, tại Km 619+500 trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ (hướng Bắc - Nam), đoạn qua địa phận xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị), xảy ra vụ ném đá vào các phương tiện đang lưu thông.

Nhóm thiếu niên ném đá vào ô tô trên cao tốc qua Quảng Trị. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Theo thông tin ban đầu, có 4 phương tiện bị ảnh hưởng khi đi qua khu vực này. Cụ thể, ông T.V.H. (SN 1966, trú Đồng Tháp) lái xe tải biển số 63H-063.71; ông Đ.V.M. (SN 1979, trú Lạng Sơn) lái xe đầu kéo biển số 98H-081.11 kéo theo rơ-moóc 98RM-035.61; ông L.Đ.N. (SN 1985, trú An Giang) lái xe đầu kéo biển số 68C-019.38 kéo theo rơ-moóc 68R-001.27; ông T.V.T. (SN 1991, trú Nghệ An) lái xe tải biển số 37K-618.72.

Các phương tiện này đều bị vỡ kính chắn gió phía trước, hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Một trong số các phương tiện bị vỡ, thủng kính do bị ném đá khi di chuyển trên tuyến cao tốc qua Quảng Trị. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an xã Bắc Trạch và các đơn vị liên quan tổ chức xác minh.

Cơ quan chức năng đánh giá, hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên cao tốc là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện Công an xã Bắc Trạch tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật tương tự.