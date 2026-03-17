Đang cắt rau ngoài đồng, cụ bà ở Đà Nẵng bị nam thanh niên siết cổ, cướp vàng

(VTC News) -

Ngày 17/3, Công an phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Đăng Trọng (SN 2000, trú khối phố Viêm Minh, phường Điện Bàn Đông) về hành vi “Cướp tài sản”. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng.

Nguyễn Đăng Trọng. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 8h ngày 16/3, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận tố giác của bà Tr.T.K. (SN 1960, trú khối Hà Dừa, phường Điện Bàn Đông) về việc bị cướp tài sản.

Cụ thể, tầm 20h ngày 15/3, khi đang cắt rau ngoài cánh đồng thuộc khối Hà Dừa, bà K. bị một thanh niên tiếp cận từ phía sau siết cổ, bịt miệng, yêu cầu đưa tiền.

Do nạn nhân không có tiền và tri hô, đối tượng tiếp tục bóp cổ, giật 1 bông tai vàng (loại 5 phân, trị giá khoảng 8 triệu đồng) rồi tẩu thoát bằng xe máy. Trong quá trình chống trả, nạn nhân dùng dao cắt rau đâm vào tay đối tượng, gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông khẩn trương phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi can là Nguyễn Đăng Trọng – đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp truy tìm, Tổ công tác phát hiện, triệu tập Trọng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Đăng Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã thu hồi 1 bông tai vàng (loại 5 phân) và 1 xe mô tô hiệu Sirius là phương tiện gây án.