Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lúc 8h30, tại trục đường Châu Văn Liêm (hướng đi đại lộ Thăng Long), nhiều đoạn nước ngập đến 40cm. Ô tô, xe máy dồn về phần đường cao sát dải phân cách để tránh bị chết máy.