Đường vẫn ngập ngang gối, dân Hà Nội chen chúc dắt xe lội nước đi làm từ sớm

Chị Nguyễn Thị Thu (42 tuổi, tiểu thương ở chợ Nhà Xanh, Cầu Giấy) cho biết chị phải mang theo cả giỏ hàng đi bán. “Tôi đi chợ từ sáng sớm, nghĩ rằng mưa đã tạnh thì đường sẽ rút bớt nước, ai ngờ vẫn ngập ngang gối. Hàng hóa ướt hết, chân tay thì lấm lem bùn. Nhiều lần như thế này rồi, chúng tôi mệt mỏi lắm”, chị Thu chia sẻ.