Phó Giám đốc Công an Vĩnh Phúc được điều động làm Phó Giám đốc Công an Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 28/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì lễ công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định điều động Đại tá Lê Văn Tuân đến nhận nhiệm vụ tại Công an TP Hà Nội.

Đại tá Lê Văn Tuân từng được thử thách, rèn luyện qua nhiều đơn vị, lĩnh vực, vị trí công việc; trong đó có gần 20 năm công tác ở lĩnh vực điều tra, phòng chống tội phạm.

Ông từng giữ chức Trưởng phòng Chuyên đề nghiệp vụ cơ bản, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an.

Tháng 10/2024, Đại tá Lê Văn Tuân được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc