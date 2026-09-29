Đại học Victoria Hòa Bình: Bước chuyển mới, khai mở tương lai

(VTC News) -

Ngày 25/9, hành trình 18 năm của Trường Đại học Hòa Bình bước sang dấu mốc mới với tên gọi Trường Đại học Victoria Hòa Bình, đồng thời mở rộng lĩnh vực đào tạo với sự ra đời của Trường Y - Dược và chào mừng năm học 2026-2027.

Diễn ra tại Khu đô thị Mailand HaNoi City (TP Hà Nội), chương trình với chủ đề “Dấu mốc chuyển mình - Khai mở tương lai”, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Nhà trường trên ba phương diện: Chuyển mình với tên gọi mới; Mở rộng đào tạo với sự ra đời của Trường Y - Dược; Khai mở với năm học mới và thế hệ sinh viên tiếp nối.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; đại diện các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo Tập đoàn Sovico cùng các đơn vị thành viên; các đối tác trong nước và quốc tế; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên cùng đông đảo sinh viên Nhà trường.

Anh hùng lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhà bảo trợ Trường Đại học Victoria Hoà Bình - phát biểu.

Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Nhà trường hiện có 8.000 sinh viên đang theo học, cùng đội ngũ 350 giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Năm học 2026-2027, Trường chào đón 1.800 tân sinh viên, tiếp tục mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng đào tạo và trải nghiệm người học.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã trao Quyết định của Thủ tướng về việc đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình cho nhà trường. Tên gọi Victoria thể hiện niềm tin, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới; mở ra giai đoạn phát triển mới trên nền tảng những giá trị đã được gây dựng.

Một dấu mốc quan trọng khác là việc công bố Quyết định thành lập Trường Y - Dược, Trường Đại học Victoria Hòa Bình, mở rộng hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trường được định hướng phát triển theo chuẩn mực cao, gắn giảng dạy với thực hành, nghiên cứu với ứng dụng; kết nối y học hiện đại với những giá trị phù hợp của y học cổ truyền, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh tên gọi Trường đại học Victoria Hòa Bình không chỉ là sự thay đổi thương hiệu, mà còn xác lập một tầm nhìn và sứ mệnh lớn hơn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước. Phó Thủ tướng lưu ý uy tín của nhà trường phải được bồi đắp từ chất lượng từng bài giảng, thành quả nghiên cứu và sự trưởng thành của mỗi người học; đồng thời yêu cầu Trường Y - Dược Victoria đặt chất lượng, y đức và năng lực thực hành lên hàng đầu, gắn đào tạo với bệnh viện và cơ sở thực hành ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên.

“Về phía Chính phủ, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập, để các nhà đầu tư tâm huyết yên tâm gắn bó lâu dài với sự nghiệp giáo dục”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình.

Đối với học viên, sinh viên, lãnh đạo Chính phủ mong các em có khát vọng, hoài bão lớn; trân trọng cơ hội học tập, rèn luyện tri thức, bản lĩnh và đạo đức. “Bởi thành công không chỉ được đo bằng tấm bằng tốt nghiệp, mà bằng chính những giá trị các em sẽ tạo ra cho cộng đồng, cho đất nước”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Cơ quan quản lý và phát triển hệ thống VNeID (Bộ Công an) và Tập đoàn Sovico đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Hai bên sẽ phối hợp triển khai giải pháp “Bình dân học vụ số” nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số; đồng thời triển khai “Trạm công dân số” hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Trường Đại học Victoria Hòa Bình là đầu mối triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng trong phạm vi hợp tác.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Sovico và các đơn vị thành viên đã thúc đẩy nhiều chương trình nghiên cứu, đào tạo, học bổng và đổi mới sáng tạo với các tổ chức uy tín như Đại học Oxford, Đại học Fulbright Việt Nam, Đại học Harvard và UNESCO.

Tinh thần học tập suốt đời cũng được thể hiện trong hành trình của Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn Sovico. Từ nền tảng học vấn các văn bằng Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính và Cử nhân Nghệ thuật hiện đại, bà tiếp tục theo đuổi nghiên cứu, trở thành Tiến sĩ Điều khiển học tự động và Giáo sư tại Đại học Hàng không COMAC. Bà được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, là đối tác của Liên Hợp Quốc và UNESCO. Hành trình ấy là tấm gương về tinh thần học tập, phấn đấu không ngừng nghỉ, truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định đổi tên trường cho PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết bà đã đồng hành, hỗ trợ nhà trường từ những ngày đầu thành lập. Bước vào giai đoạn mới, Tập đoàn Sovico sẽ tiếp tục đồng hành để xây dựng Victoria Hòa Bình thành một không gian học tập, nghiên cứu và sáng tạo rộng mở, nơi sinh viên có thể đi từ giảng đường đến phòng thực hành, từ ý tưởng đến những công trình có ích cho cuộc sống.

“Với chúng tôi, đầu tư cho đại học là đầu tư cho con người và tương lai đất nước”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh.

Theo bà, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sovico sẽ mở rộng cơ hội để sinh viên học tập và làm việc trong môi trường thực tế, từ hàng không, tài chính - ngân hàng đến công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, y tế và giáo dục. Nhà trường cũng hướng tới tăng cường kết nối quốc tế, giúp sinh viên học hỏi từ thế giới và tự tin đưa trí tuệ Việt Nam đóng góp cho thế giới.

Cùng với Học viện Hàng không Vietjet, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Galaxy Innovation Hub, Viện Ngân hàng - Tài chính - Công nghệ cao và hệ thống Victoria School, Trường Đại học Victoria Hòa Bình tiếp tục mở rộng kết nối học thuật, đưa người học đến gần hơn với môi trường giáo dục quốc tế.

Hành trình mới hướng tới xây dựng Trường Đại học Victoria Hòa Bình trở thành môi trường giáo dục đa ngành, hiện đại, sáng tạo, nhân văn và hạnh phúc; nơi tri thức được ứng dụng, tài năng được phát triển và những thế hệ công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam.