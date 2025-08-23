Đại học Sư phạm Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất 29,06 ngành Sư phạm Lịch sử

(VTC News) -

Đây cũng là ngành duy nhất có điểm chuẩn trên 29 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành đào tạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2025 cụ thể như sau:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay tuyển gần 5.000 sinh viên vào 50 ngành, chương trình, bằng ba phương thức gồm: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thí sinh có thành tích, năng lực vượt trội; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức.

Năm ngoái, điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 22-29,3, cao nhất ở ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn.

Với xét điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức, điểm trúng tuyển từ 18-26,3/30. Đây là tổng điểm hai môn trong tổ hợp xét tuyển do trường quy định, trong đó một môn nhân hệ số 2, cộng điểm ưu tiên.

