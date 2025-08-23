Điểm chuẩn các trường Y Dược 2025 đồng loạt hạ, giảm nhiều nhất gần 6 điểm

(VTC News) -

Trường Đại học Y Hà Nội (17 - 28,7 điểm)

Năm nay, Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 17 - 28,7. Trong đó ngành Tâm lý học ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) lấy cao nhất. Ngành Y khoa lấy 28,13 điểm. Theo sau là ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm. Cả hai đều xét điểm thi tốt nghiệp tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).

So với năm 2024, điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Y Hà Nội đều giảm. Trong đó, giảm mạnh nhất là ngành Y học dự phòng khi điểm chuẩn tụt gần 6 điểm, từ 22,94 điểm xuống còn 17 điểm.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (19 - 27,43 điểm)

Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội dao động 19 - 27,43 điểm. Trong đó ngành Y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất, tăng nhẹ 0,28 so với năm ngoái. Tuy nhiên, các ngành còn lại giảm. Như ngành Điều dưỡng, điểm chuẩn ở mức 19, thấp hơn năm ngoái 5,49 điểm.

Trường Đại học Dược Hà Nội (20 - 24,5 điểm)

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn t rường Đại học Dược Hà Nội dao động 20-24,5, trong đó ngành Dược học tiếp tục dẫn đầu, nhưng giảm hơn 1 điểm so với năm ngoái. Ba ngành còn lại đều có điểm chuẩn giảm, mạnh nhất là 4,26 điểm với ngành Công nghệ sinh học.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình (17 - 24,6 điểm)

Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược Thái Bình từ 17-24,6, cao nhất ở ngành Y khoa. So với năm ngoái, điểm chuẩn ngành Y khoa thấp hơn 1,57. Ngành Dược học giảm mạnh nhất, từ 24 xuống 19,5 điểm.

Trường Đại học Y Dược TP.HCM (17 - 27,34 điểm)

Năm nay, trường Đại học Y Dược TP.HCM lấy điểm chuẩn từ 17 - 27,34 điểm. So với năm ngoái, tất cả ngành đào tạo của trường đều có điểm trúng tuyển giảm từ 0,4 đến gần 5 điểm. Y khoa là ngành có mức giảm ít nhất. Một số ngành có chuẩn đầu vào giảm hơn 3 điểm như Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (18 - 25,55 điểm)

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm chuẩn từ 18-25,55 điểm, giảm khoảng 1-5,2 điểm so với năm ngoái. Cụ thể, Y Khoa và Răng Hàm Mặt là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất, nhì trường với mức 25,26 và 25,55, giảm khoảng 1 điểm so với năm ngoái.

Thấp nhất là ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng cùng lấy 18 điểm, giảm 3-5,2 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn giảm hơn 3 điểm là Điều dưỡng, Dược học, Y học cổ truyền, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (19,35 - 25,33 điểm)

Năm nay, điểm chuẩn vào trường Đại học Y Dược Hải Phòng từ 19,35-25,33. Cao nhất vẫn là ngành Y khoa với 25,33 điểm, sau đó là Răng Hàm Mặt với 24,63. Ngành Y học dự phòng thấp nhất với 19,35 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn giảm: Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt.

Trường Đại học Y tế Công cộng (18,3 - 23,5 điểm)

Trường Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn từ 18,3-23,5. Theo đó, ngành Công tác xã hội dẫn đầu với 23,5 điểm. Xếp sau đó là ngành Dinh dưỡng với 22,1 điểm. Ngành Khoa học dữ liệu lấy thấp nhất là 19 điểm.

