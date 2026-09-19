Đại diện Việt Nam có cơ hội đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2026?

(VTC News) -

Sau hơn 2 tuần tranh tài, chung kết Miss International Queen 2026 sẽ diễn ra vào 20h tối 19/9 tại Thái Lan. Mùa giải năm nay quy tụ 27 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, trong đó Nguyễn Cao Minh Anh là đại diện của Việt Nam.

Đại diện Việt Nam bước vào chung kết với thành tích khá nổi bật. Nguyễn Cao Minh Anh giành giải thưởng phụ Miss Sexy Body (Người đẹp hình thể). Ngoài ra, cô còn giành ngôi Á quân 2 trong phần thi tài năng. Thành tích này giúp người đẹp sinh năm 2002 được đánh giá là một trong những gương mặt đáng chú ý tại cuộc thi.

Minh Anh giành ngôi Á quân 2 trong phần thi tài năng.

Tại cuộc thi năm nay, Nguyễn Cao Minh Anh gây chú ý với phong thái tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi lên đường sang Thái Lan, cô nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp và các nhà thiết kế. Chiều cao 1,80 m cũng giúp đại diện Việt Nam nổi bật trong các hoạt động và khung hình.

Một điểm cộng của đại diện Việt Nam chính là gu thời trang thay đổi mỗi ngày. Cô đầu tư váy áo đa phong cách khi tham gia hoạt động bên lề. Chính điều này khiến Minh Anh nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Minh Anh ghi điểm bởi phong cách thời trang biến hoá mỗi ngày.

Tại đêm bán kết, Minh Anh gây chú ý với phần thi áo tắm và dạ hội. Bên cạnh ngoại hình, cô thể hiện những bước catwalk tự tin, thần thái rạng rỡ. Nhiều khán giả nhận xét đại diện Việt Nam có sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở phong thái trình diễn, so với các vòng thi trước.

Tuy nhiên, khả năng ngoại ngữ được xem là điểm hạn chế của Minh Anh. Ở phần thi thuyết trình tại bán kết, cô có lúc lúng túng, mất bình tĩnh, khiến phần thể hiện chưa thực sự liền mạch và tạo được dấu ấn rõ nét.

Đây có thể là một bất lợi đối với đại diện Việt Nam trong chặng đua cuối, khi khả năng giao tiếp và thuyết trình là một trong những yếu tố được thể hiện tại cuộc thi.

Điểm hạn chế của đại diện Việt Nam là khả năng ngoại ngữ.

Không chỉ gây chú ý với những thành tích tại cuộc thi, Nguyễn Cao Minh Anh còn từng được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế dự đoán đạt thứ hạng cao. Đại diện Việt Nam được đánh giá nằm trong nhóm những thí sinh nổi bật bên cạnh Venezuela, Thái Lan, Colombia và Philippines.

Trong bảng dự đoán cuối cùng của Pageanthology, Minh Anh được dự đoán sẽ lọt top 10. Người đẹp Philippines được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, tiếp sau đó là Thái Lan và Lào.

Dù còn nhiều bất lợi song nhiều khán giả vẫn kỳ vọng Nguyễn Cao Minh Anh sẽ bứt phá trong đêm chung kết để mang về chiếc vương miện thứ 2 tại Miss International Queen cho Việt Nam.

Đại diện Việt Nam được dự đoán lọt top 10 chung cuộc.

Nguyễn Cao Minh Anh sinh năm 2002, đến từ Hà Nội. Cô tốt nghiệp ngành Thú y tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m80 cùng số đo ba vòng 86-64-94. Năm 2024, Minh Anh quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển giới và nhận được sự ủng hộ của gia đình.

Trước khi hoạt động nghệ thuật, Minh Anh làm việc tại một phòng khám thú y. Bên cạnh đó, cô còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và từng tham gia trình diễn cho nhiều nhà thiết kế.

Năm 2025, Minh Anh giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Vào đầu tháng 8/2026, cô chiến thắng cuộc tuyển để đại diện Việt Nam đến với Miss International Queen 2026.