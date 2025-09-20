Đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

(VTC News) -

Chung kết Miss International Queen 2025 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) vừa diễn ra vào tối 20/9 tại Thái Lan với màn tranh tài của 23 thí sinh. Kết quả chung cuộc, Hà Tâm Như - đại diện Việt Nam giành ngôi vị Á hậu 2.

Danh hiệu hoa hậu thuộc về thí sinh đến từ Mỹ, Á hậu 1 thuộc về đại diện Cuba.

Hà Tâm Như giành Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.

Tại đêm chung kết, đại diện Việt Nam đã có màn thể hiện đầy thần thái. Dù có chút tiếc nuối khi chưa thể chạm tay đến vương miện song đây là kết quả xứng đáng với những nỗ lực của Hà Tâm Như tại hành trình này.

Ngay từ khi bước vào cuộc thi, Hà Tâm Như đã nổi bật nhờ chiều cao 1m81 cùng ngoại hình bắt mắt. Cô cũng được khen ngợi bởi tính cách thân thiện và luôn chỉn chu về trang phục trong từng hoạt động của cuộc thi.

Tại đêm bán kết, Hà Tâm Như đã có phần thể hiện xuất sắc trong phần thi bikini và dạ hội. Cô được cộng đồng fan sắc đẹp đánh giá có sự tiến bộ rõ rệt, thậm chí nổi bật hơn nhiều so với thời điểm đăng quang tại Việt Nam. Ngoài ra, Hà Tâm Như cũng giành ngôi Á quân 2 ở phần thi tài năng.

Hà Tâm Như có hành trình toả sáng tại Hoa hậu Chuyến giới Quốc tế 2025.

Sinh năm 1998 tại Vĩnh Long, Hà Tâm Như tên thật là Hà Minh Vương. Từ nhỏ, cô đã nhận thấy sự khác biệt về tính cách và dần biết bản thân thuộc về cộng đồng LGBT. Năm 2023, cô quyết định thay đổi bằng cuộc phẫu thuật chuyển giới. Người đẹp cao 1m81 và nặng 54kg.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Hà Tâm Như trở thành huấn luyện viên thể hình, với mong muốn giúp người khác có được sức khỏe tốt và hình thể cân đối. Đồng thời, cô không ngừng nỗ lực lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng đến cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ chuyển giới.

Tháng 5/2025, Hà Tâm Như đăng quang Miss International Queen Vietnam 2025 (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam).

Miss International Queen là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới, tổ chức thường niên tại Thái Lan từ năm 2004. Trong gần hai thập niên qua, Việt Nam đã nhiều lần cử thí sinh tham dự và gặt hái thành tích ấn tượng. Nổi bật nhất là Hương Giang khi đăng quang vào năm 2018. Năm 2024, Nguyễn Tường San giành danh hiệu Á hậu 2, trở thành người đẹp Việt Nam đạt thành tích cao thứ hai sau Hương Giang. Với chủ đề năm nay là "Beyond Beauty, Open Possibilities" (Vượt lên vẻ đẹp, mở ra tiềm năng), Miss International Queen tiếp tục khẳng định thông điệp về sự đa dạng và hòa nhập. Đặc biệt, mùa giải năm nay trùng với dịp kỷ niệm 50 năm Tiffany's Show Pattaya - đơn vị tiên phong trong việc tôn vinh cộng đồng LGBTQ tại Thái Lan và Đông Nam Á.