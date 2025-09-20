Đại diện Việt Nam được dự đoán đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

(VTC News) -

Chung kết Miss International Queen 2025 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) sẽ diễn ra vào tối nay 20/9 tại Thái Lan. Cuộc thi năm nay quy tụ 23 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đại diện Việt Nam tranh tài năm nay là Hà Tâm Như - Miss International Vietnam 2025.

Trước đêm chung kết, Hà Tâm Như nằm trong top những thí sinh nổi bật, được dự đoán sẽ đăng quang bên cạnh các đại diện Thái Lan, Mỹ, Philippines, Venezuela, Colombia và Malaysia.

Hà Tâm Như nằm trong top thí sinh ấn tượng tại Miss International Queen 2025.

Ngay từ khi bước vào cuộc thi, đại diện Việt Nam đã nổi bật ở sân chơi nhan sắc quốc tế nhờ chiều cao 1m81 cùng ngoại hình xinh đẹp. Người đẹp cũng được khen ngợi bởi tính cách thân thiện và luôn chỉn chu về trang phục trong từng hoạt động của cuộc thi.

Tại đêm bán kết, Hà Tâm Như đã có phần thể hiện xuất sắc trong phần thi bikini và dạ hội. Cô được cộng đồng fan sắc đẹp đánh giá có sự tiến bộ rõ rệt, thậm chí nổi bật hơn nhiều so với thời điểm đăng quang tại Việt Nam.

Người đẹp Việt Nam toả sáng tại bán kết.

Đáng chú ý, ở phần thi hùng biện, Hà Tâm Như thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi sử dụng song ngữ Anh và Thái để trình bày quan điểm của mình, nhận được tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.

Ngoài ra, Hà Tâm Như cũng giành ngôi Á quân 2 ở phần thi tài năng, qua đó được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho vương miện Miss International Queen 2025.

Hà Tâm Như nổi bật bên cạnh các thí sinh quốc tế.

Sinh năm 1998 tại Vĩnh Long, Hà Tâm Như tên thật là Hà Minh Vương. Từ nhỏ, cô đã nhận thấy sự khác biệt về tính cách và dần biết bản thân thuộc về cộng đồng LGBT. Năm 2023, cô quyết định thay đổi bằng cuộc phẫu thuật chuyển giới. Người đẹp cao 1m81 và nặng 54kg.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Hà Tâm Như trở thành huấn luyện viên thể hình, với mong muốn giúp người khác có được sức khỏe tốt và hình thể cân đối. Đồng thời, cô không ngừng nỗ lực lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng đến cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ chuyển giới.

Tháng 5/2025, Hà Tâm Như đăng quang Miss International Queen Vietnam 2025 (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam).

Sau đăng quang, Hà Tâm Như dành nhiều tâm huyết cho quá trình tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế. Người đẹp cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được góp mặt tại một trong những cuộc thi danh giá nhất dành cho người chuyển giới. Cô tin rằng những trải nghiệm tại đây sẽ giúp bản thân tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Miss International Queen là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới, tổ chức thường niên tại Thái Lan từ năm 2004. Trong gần hai thập niên qua, Việt Nam đã nhiều lần cử thí sinh tham dự và gặt hái thành tích ấn tượng. Nổi bật nhất là Hương Giang khi đăng quang vào năm 2018. Năm 2024, Nguyễn Tường San giành danh hiệu Á hậu 2, trở thành người đẹp Việt Nam đạt thành tích cao thứ hai sau Hương Giang. Với chủ đề năm nay là "Beyond Beauty, Open Possibilities" (Vượt lên vẻ đẹp, mở ra tiềm năng), Miss International Queen tiếp tục khẳng định thông điệp về sự đa dạng và hòa nhập. Đặc biệt, mùa giải năm nay trùng với dịp kỷ niệm 50 năm Tiffany's Show Pattaya - đơn vị tiên phong trong việc tôn vinh cộng đồng LGBTQ tại Thái Lan và Đông Nam Á.