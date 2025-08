Cảnh sát đặc nhiệm trình diễn đu dây, nổ súng trấn áp khủng bố, bảo vệ yếu nhân

Hướng đến Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), Bộ Công an tổ chức chương trình biểu diễn và trình diễn kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Công an Nhân dân Việt Nam”.