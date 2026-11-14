Đà Nẵng trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn nhân ngày Văn hóa Việt Nam

(VTC News) -

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố năm 2026.

Theo kế hoạch, hoạt động được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 18 - 24/11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

3D Mapping là công nghệ trình chiếu hình ảnh lên các bề mặt hoặc cấu trúc không gian, tạo hiệu ứng thị giác thông qua sự kết hợp giữa hình ảnh, ánh sáng và chuyển động. Công nghệ này cho phép tái hiện những câu chuyện lịch sử, văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Thông qua chủ đề trình diễn, chương trình hướng tới kết nối các giá trị truyền thống với đời sống đương đại, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho người xem.

Việc lựa chọn sông Hàn làm không gian trình diễn nhằm khai thác cảnh quan đặc trưng của thành phố, đồng thời mở rộng hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngoài trời.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình kết hợp công nghệ hiện đại với các giá trị văn hóa, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm phục vụ người dân và du khách, góp phần làm phong phú hoạt động du lịch về đêm.

Bên cạnh trình diễn 3D Mapping, chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Đà Nẵng còn có nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm văn hóa và hoạt động cộng đồng tại các địa điểm trên địa bàn thành phố.

Việc tổ chức các hoạt động trong không gian công cộng được kỳ vọng tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa, đồng thời giới thiệu những nét đặc trưng của thành phố tới du khách.

Thông qua hoạt động trình diễn ánh sáng trên sông Hàn, Đà Nẵng kết hợp hình thức thể hiện nghệ thuật hiện đại với việc giới thiệu câu chuyện lịch sử, văn hóa dân tộc, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa và trải nghiệm về đêm.