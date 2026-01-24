Đá hơn người vẫn thua U23 Việt Nam, HLV Hàn Quốc thất vọng

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (Luân lưu: 7-6)

"Tôi muốn chúc mừng U23 Việt Nam giành chiến thắng. Tôi chịu trách nhiệm cho thất bại này và sẽ làm hết sức để cải thiện", huấn luyện viên Lee Min-sung mở đầu phần trả lời họp báo sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc đêm qua 23/1. U23 Việt Nam giành huy chương đồng sau khi đánh bại đối thủ trong loạt luân lưu.

U23 Hàn Quốc 2 lần thủng lưới, sau đó rất vất vả để gỡ hòa. Dù chơi hơn người (Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở phút 76), đội bóng xứ kim chi phải chờ tới phút đá bù cuối cùng mới có bàn thắng để kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Huấn luyện viên Lee Min-sung

U23 Hàn Quốc tấn công dồn dập nhưng không thể chọc thủng lưới U23 Việt Nam trong thời gian đá thêm. Bước vào loạt luân lưu, U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh tốt hơn. U23 Hàn Quốc sút rất tốt với tỷ lệ thành công 100% trong 6 lượt đá liên tiếp. Dù vậy, đến loạt thứ 7, đội tuyển xứ kim chi vẫn thất bại.

"Điều khiến tôi thất vọng nhất là màn thể hiện trong hiệp phụ. Nếu chúng tôi thi đấu với sự tập trung cao hơn, kết quả có lẽ đã khác. Chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn từ vòng bảng", huấn luyện viên Lee Min-sung nhận xét về trận đấu.

U23 Hàn Quốc áp đảo suốt cả trận nhưng 2 lần bị đặt vào thế bị dẫn bàn. U23 Việt Nam chỉ có 3 cú sút trúng đích và ghi 2 bàn thắng. Điều này khiến ông Lee Min-sung không hài lòng.

"Tôi nghĩ đội bóng này chưa đủ sẵn sàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện. Chúng tôi chưa đạt trạng thái 100%. Về mặt phòng ngự, U23 Hàn Quốc thủng lưới quá dễ dàng trước U23 Afghanistan, U23 Lebanon và cả trận hôm nay nữa. Mặt tích cực là chúng tôi đã ghi bàn. Tuy nhiên, các cầu thủ cần sắc bén hơn, hiệu quả hơn ở 1/3 cuối sân", huấn luyện viên trưởng của U23 Hàn Quốc cho biết.