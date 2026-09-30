Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương nhận hối lộ bị đề nghị án 20 năm tù

(VTC News) -

Sáng 30/9, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết thúc phần thẩm vấn, bước vào tranh luận.

Trước khi tranh luận, đại diện Viện kiểm sát (VKS) công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

VKS đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 17-18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 15-16 năm tù về tội Đưa hối lộ; 8-9 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Tổng hợp hình phạt đề nghị là 30 năm tù.

Đối với bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương), VKS đề nghị tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đông (chồng Mai Anh) mức án 9-10 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 8-9 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt mà VKS đề nghị là 17-19 năm tù.

Đại diện VKS đánh giá, đối với tội Nhận hối lộ trong vụ án này bị cáo Trần Văn Trường là người tham gia nhiều nhất, nhận số tiền nhiều nhất nên cần phải chịu mức án cao nhất.

VKS có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trường đã nhận hối lộ tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng.

Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường tại toà.

Cáo trạng cho thấy, từ tháng 6/2023, với vai trò giám định viên và Viện trưởng, Trần Văn Trường nhận 4,68 tỷ đồng từ Mai Anh cùng nhiều người khác để làm sai lệch kết luận giám định đối với 27 trường hợp là bị can, bị cáo, bị án.

Mục đích giúp các đối tượng được kết luận mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi để đủ điều kiện áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, từ đó né tránh hoặc kéo dài quá trình xử lý hình sự.

Nhận tiền, Trần Văn Trường chia một phần cho các thành viên hội đồng giám định, phần còn lại giữ cho mình hưởng lợi.

Cựu Viện trưởng Trường còn bị xác định nhận hơn 3,34 tỷ đồng từ Phó Trưởng phòng tổ chức của viện, nhằm tạo điều kiện tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc, đồng thời nhận tiền từ Mai Anh để xin cho một số nhân viên được đi học, chuyển khoa.

Tổng cộng, Trần Văn Trường phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân gần 6,87 tỷ đồng.

Vụ án bắt đầu hồi 23h45 ngày 7/6/2025, tại khu vực trạm dịch vụ ở biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Đông có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho một số đối tượng.

Trong số này có Trần Quốc An, nhân viên khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Văn Đông tang vật là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, có 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa điều trị bắt buộc nam của Viện pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng khách sạn với vợ chồng Đông và Mai Anh.

Khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi chữa bệnh bắt buộc của vợ chồng Mai Anh đều thu được ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông cùng đồng phạm lợi dụng việc này để cố tình giả các triệu chứng lâm sàng như: Tuyệt thực, la hét, tự gây thương tích, không ngủ, đập phá, nói nhảm, ảo tưởng... để được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định.

Từ đó, các bị cáo được áp dụng biện pháp chữa bệnh để trì hoãn việc thi hành án và để được trừ thời gian chữa bệnh bắt buộc vào thời gian thi hành án phạt tù hoặc tìm cách bỏ trốn để tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các bị cáo còn sử dụng chính địa điểm nơi chữa bệnh bắt buộc tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để làm nơi thực hiện các hành vi phạm tội và che giấu hành vi vi phạm với cơ quan chức năng. Việc này thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt trong quá trình phạm tội.

Cơ quan điều tra cho rằng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc Mai Anh, Lê Văn Đông cùng nhiều đối tượng khác đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng vẫn sinh hoạt, đi lại như bình thường, trốn khỏi nơi chữa bệnh bắt buộc và phạm tội mới, thậm chí rủ các bác sĩ cùng sử dụng trái phép ma túy trên bãi biển.

Điều tra xác định từ năm 2021, Nguyễn Thị Mai Anh đã nhiều lần tổ chức và chi trả kinh phí cho cán bộ, nhân viên thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương nghỉ dưỡng .

Do được nhóm bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện cấp cho “kim bài” là giấy chứng nhận tâm thần, Nguyễn Thị Mai Anh dù nhiều lần bị khởi tố, bắt giam về các tội phạm khác nhau nhưng không ăn năn hối cải mà tiếp tục thực hiện nhiều các hành vi vi phạm pháp luật.

Ở hành vi đưa hối lộ, điều tra xác định trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thân Trung ương, Mai Anh hối lộ cho cán bộ, nhân viên tại đây theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ hoặc tổ chức đi du lịch.

Việc hối lộ cũng diễn ra mỗi khi Mai Anh cùng đàn em muốn ra ngoài, các đối tượng chữa bệnh khác muốn ra ngoài bệnh viện.

Thậm chí đối tượng còn chi tiền để được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, 2 người giúp việc vào ở chung trong Viện pháp y. Tổng số, Mai Anh bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 1,3 tỷ đồng, chưa kể các quà tặng khác của đối tượng cho người có chức vụ, quyền hạn.

Ở hành vi môi giới hối lộ, điều tra cáo buộc Mai Anh nhận tiền của nhiều trường hợp khác, chuyển cho bác sĩ để họ làm sai lệch kết quả giám định, biến người bình thường thành “tâm thần”. Tổng số, đối tượng môi giới hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng và hưởng lợi gần 3,2 tỷ đồng từ việc này.