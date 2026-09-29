Vợ DJ Thái Hoàng khai chi 600 triệu đồng 'chạy' giám định tâm thần cho chồng

(VTC News) -

Chiều 29/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan tại Hà Nội, Thanh Hóa.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (vợ của Trần Thái Hoàng, tức DJ Thái Hoàng, trú tại Hải Phòng) bị truy tố tội Đưa hối lộ, với cáo buộc chi tiền để “chạy” giám định tâm thần cho chồng.

Tại toà, Ngọc thừa nhận đưa hối lộ 600 triệu đồng, số tiền này bị cáo đưa cho Nguyễn Thị Mai Anh để “chạy” giám định tâm thần cho chồng.

Ngọc cho biết, hiện chồng mình đã chấp hành xong và đang ở nhà.

“Khi chồng bị cáo mới bị bắt, Mai Anh bảo khoảng 2-4 tuần lo được cho chồng bị cáo đi giám định nhưng thực tế 6 tháng sau mới được đi. Đến giờ chồng bị cáo ra thì bị cáo vào”, Ngọc trình bày và cho biết rất ân hận về hành vi của mình.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, ngày 28/4/2023, Trần Thái Hoàng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương (cũ) khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi chồng bị bắt, Nguyễn Thị Ngọc liên hệ Nguyễn Tuấn Minh (35 tuổi, trú tại Hải Phòng) nhờ giúp đỡ. Minh nói có thể nhờ Nguyễn Thị Mai Anh lo cho Hoàng được giám định tâm thần, từ đó tránh bị xử lý hình sự và không phải tiếp tục bị tạm giam.

Minh đưa ra chi phí 1,8 tỷ đồng. Ngọc xin giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng nhưng Minh không đồng ý và bảo Ngọc phải chuyển trước cho Minh 800 triệu đồng để lo việc. Ngọc đồng ý.

Ngày 7/5/2023, Ngọc nhờ Lê Minh Hằng chuyển số tiền này vào tài khoản của Minh.

Minh hẹn sau 2 tuần Hoàng sẽ được đưa đi giám định. Đến hẹn nhưng Hoàng chưa được đi giám định tâm thần nên Ngọc nhiều lần điện thoại giục Minh. Minh cho Ngọc số điện thoại của Mai Anh.

Theo cáo trạng, Mai Anh xác nhận được Minh nhờ lo cho Hoàng đi giám định tâm thần và được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 22/8/2023, Công an TP Hải Dương (cũ) ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định đối với Hoàng. Ba ngày sau, Hoàng được bàn giao cho viện để theo dõi giám định nội trú.

Đầu tháng 9/2023, Mai Anh yêu cầu Ngọc chuyển thêm 600 triệu đồng để lo kết luận giám định. Trong các ngày 14 và 16/9/2023, Ngọc thực hiện 3 giao dịch, mỗi lần 200 triệu đồng, vào tài khoản của Mai Anh.

Cáo trạng nêu, Mai Anh sau đó đến nhà Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương), đưa 200 triệu đồng và đặt vấn đề kết luận Hoàng mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi để được chữa bệnh bắt buộc.

Trước khi hội đồng giám định họp lần cuối, Trường gọi Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng) và Lê Ngọc Hà (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) vào phòng làm việc, đưa cho Thành 30 triệu đồng và Hà 50 triệu đồng.

Ngày 29/9/2023, hội đồng giám định ban hành kết luận xác định, tại thời điểm giám định, Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 6/10/2023, VKSND TP Hải Dương ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Hoàng.

Ngày 23/1/2026, Nguyễn Thị Ngọc đến cơ quan điều tra đầu thú.

Mai Anh thừa nhận nhận 600 triệu đồng nhưng khai không lo được việc và đã trả lại Ngọc bằng tiền mặt; đồng thời phủ nhận đưa 200 triệu đồng cho Trường. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng có đủ chứng cứ xác định Mai Anh nhận tiền của Ngọc và đưa một phần cho Trường.

Đối với 800 triệu đồng Ngọc chuyển cho Minh, cơ quan điều tra xác định Minh đã bỏ trốn, Hằng không có mặt tại nơi cư trú nên chưa thể làm rõ và đã tách nội dung này để tiếp tục điều tra.

Cơ quan điều tra cũng tách hành vi của DJ Thái Hoàng và Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương) để làm rõ việc trao đổi thông tin, hướng dẫn Hoàng giả biểu hiện bệnh tâm thần.