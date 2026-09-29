'Bà trùm' khai đánh chửi nhân viên bảo vệ, đưa tiền ép mở cổng viện tâm thần

(VTC News) -

Chiều 29/9, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần xét hỏi. Chủ tọa thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh về các hành vi Đưa hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Môi giới hối lộ.

Cơ quan công tố cho rằng, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm.

Nhờ vậy, “bà trùm” được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho Lê Văn Đông - cùng ở viện thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị. Mai Anh còn được nhóm cán bộ ở Viện tạo điều kiện tự do ra vào viện trái pháp luật.

Bị cáo Mai Anh tại toà.

Trước tòa, Mai Anh trình bày về thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nữ bị cáo khai ban đầu các bác sĩ, nhân viên và bảo vệ của viện không mở cửa để bị cáo tự do ra vào viện.

Mai Anh khai sau đó cùng con nhỏ uy hiếp, thậm chí có hành vi hành hung, chửi bới nhân viên, bảo vệ nhằm ép họ mở cửa cho mình ra vào.

Vẫn theo lời khai của “bà trùm”, bị cáo ép các bảo vệ Viện phải nhận tiền của mình để vợ chồng bị cáo được tự do ra vào tùy ý.

Mai Anh phủ nhận việc đưa hối lộ để được ở phòng bệnh có điều hòa. Bị cáo cho rằng, phòng bệnh nhân ở Viện đều có điều hòa rồi.

Đối với xác định của cơ quan điều tra về việc lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng “chạy” bệnh án tâm thần, Mai Anh cũng phủ nhận.

Cơ quan chức năng xác định, Mai Anh nói dối với 2 người phụ nữ về việc có thể tác động các cơ quan, người tiến hành tố tụng, hội đồng giám định tâm thần để cho chồng và con của họ được đi giám định tâm thần, nhận kết luận bị bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc.

Khai tại tòa, Mai Anh nói khi được 2 người phụ nữ nhờ lo giám định tâm thần, bị cáo nhận lời giúp với điều kiện phải có đủ giấy tờ. Khi đó 2 người phụ nữ cứ đưa tiền, bị cáo cũng chưa làm được gì để giúp họ thì bị bắt .

“Bà trùm” cho rằng, vì vậy không thể cáo buộc bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước lời khai của bị cáo, thành viên HĐXX cho hay, bị cáo không có chức năng giám định tâm thần mà vẫn nhận lời giúp người ta.

Theo lời khai của Mai Anh, bị cáo đã đưa cho vợ bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương 200 triệu đồng (sau mới biết là bị thiếu 4 tờ mệnh giá 500.000 đồng); đưa cho bị cáo Nguyễn Đức Hinh, cựu điều dưỡng tại Viện 100 triệu đồng để nhờ giám định tâm thần cho các bị can.

Tiếp đó, Mai Anh nói có nhiều bệnh nhân bản thân bị cáo không biết là ai, chưa từng gặp, nhưng ông Trường lại khai những người này từng được Mai Anh nhờ “chạy” kết quả giám định tâm thần.