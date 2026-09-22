Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà phúc thẩm

(VTC News) -

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã ra quyết định ngày 25/9 sẽ xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Trước đó, tháng 5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đồng thời buộc bà Tiến phải nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Sau đó, cựu Bộ trưởng Y tế kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà sơ thẩm.

Cùng kháng cáo với cựu Bộ trưởng còn có 9 bị cáo khác. Trong đó, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm). Các bị cáo này đều xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và xin giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt, giảm mức tiền nộp ngân sách.

Bị cáo Tuấn bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù cho hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) kháng cáo xin được hưởng án treo và gỡ phong tỏa tài sản. Bị cáo Trung bị xử phạt 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Hai dự án dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế. Đối với 2 dự án nói trên, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cựu Bộ trưởng có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt 2 dự án dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ngoài ra, quá trình triển khai 2 dự án trên, Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận 51 tỷ đồng và bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn đã nhận 7,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi dụng việc Nguyễn Chiến Thắng sợ bị xử lý do có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án, bị cáo Lê Thanh Thiêm đã đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt 2 triệu USD, tương đương 45,2 tỷ đồng của Nguyễn Chiến Thắng.