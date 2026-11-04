Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hạ màn, quan chức thế giới nói gì?

(VTC News) -

Các chính phủ và chính trị gia trên thế giới đã đưa ra phản ứng trước chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Kết quả này được đánh giá có thể tạo ra những ảnh hưởng đáng kể đối với thương mại quốc tế, an ninh và thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo hãng tin RT, quan chức Nga dường như thận trọng trước việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng kết quả bầu cử này khó có thể mang lại triển vọng cải thiện quan hệ với Washington.

“Chúng ta cần chờ đợi kết quả cuối cùng. Quan điểm của giới lãnh đạo đảng Dân chủ về quan hệ với Nga vốn rất tiêu cực. Đây không phải điều mới mẻ”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thông tin.

Đảng Cộng hoà của Tổng thống Trump thua tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo ông Ryabkov, lập trường nhất quán và có nguyên tắc của Nga đối với vấn đề Ukraine cùng chính sách đối ngoại nói chung sẽ không bị chi phối bởi những tính toán ngắn hạn hay những thay đổi trong cán cân chính trị tại những quốc gia khác. Đồng thời, Nga sẽ tiếp tục triển khai các công việc theo chỉ đạo của Tổng thống Putin.

Tương tự, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Tổng thống Trump vẫn tại nhiệm. Chúng tôi thực sự kỳ vọng ông ấy sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình. Một vòng đàm phán 3 bên sẽ sớm diễn ra và nỗ lực vì hòa bình của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã đạt được thành công. Chúng tôi hy vọng tất cả những điều này sẽ được tiếp tục”, ông Peskov cho hay.

Cử tri đi bỏ phiếu tại TP.West Columbia, bang Nam Carolina (Mỹ). (Ảnh: Reuters)

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho hay Bắc Kinh sẽ tiếp tục duy trì “mối quan hệ chiến lược mang tính xây dựng” với Mỹ và nhấn mạnh cuộc bầu cử tại Mỹ là “công việc nội bộ” của nước này.

“Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ bảo vệ và thực hiện những đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ 2 nước đạt được, tăng cường trao đổi, xử lý thỏa đáng bất đồng, mở rộng hợp tác cũng như xây dựng một mối quan hệ chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng”, bà Mao Ninh nói.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Christel Schaldemose nhấn mạnh không phải mọi thứ từ thời điểm này sẽ chuyển biến theo hướng tích cực hơn, nhưng kết quả bầu cử tại Mỹ có thể tạo thuận lợi cho việc hỗ trợ Ukraine, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và cải thiện quan hệ với các khu vực còn lại trên thế giới. Tuy nhiên, bà Schaldemose lưu ý EU cần tiếp tục củng cố sức mạnh và khả năng tự chủ.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cũng nhận định kết quả bầu cử tại Mỹ là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, cho thấy cử tri quốc gia này đang thay đổi định hướng lựa chọn.

“Hiện nay, trong nền chính trị Mỹ đang xuất hiện những tiếng nói có quan điểm gần gũi với chúng ta hơn so với đường lối mà Tổng thống và chính quyền Mỹ theo đuổi trước đây, đặc biệt trong vấn đề khí hậu, môi trường, chính sách đối ngoại và viện trợ phát triển”, ông Stoere nhấn mạnh.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khép lại trong đêm bầu cử đầu tiên. Kết quả đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát tại Thượng viện và Hạ viện trong Quốc hội Mỹ cũng như ghế thống đốc nhiều bang trên khắp nước Mỹ.