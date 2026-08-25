CSGT Huế bắt giữ kẻ trốn truy nã trên xe khách Bắc - Nam

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, Phòng CSGT Công an thành phố vừa bắt giữ tội phạm truy nã Nguyễn Văn Thành (SN 1984, trú xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Phong Điền (TP Huế), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an TP Huế nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế về tên tội phạm truy nã đang di chuyển trên xe khách mang biển số 37H-xxxxx theo hướng Bắc - Nam.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Viết Phương - Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế, khi xe khách đến Km 800+700 Quốc lộ 1 đoạn qua TP Huế, tổ công tác CSGT dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng công an đang lấy lời khai với Nguyễn Văn Thành. (Ảnh: CA)

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện Nguyễn Văn Thành là tội phạm đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã ngày 6/8 về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tổ công tác CSGT nhanh chóng bắt giữ và đưa Nguyễn Văn Thành về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 để làm việc, đồng thời bàn giao cho Công an phường Phong Điền và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế tiếp tục xử lý.

Cách đây hơn 10 ngày, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị cũng bắt giữ thành công Phan Văn Phóng (SN 1996, trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), người đang bị truy nã để thi hành bản án 30 tháng tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ án, TAND khu vực 4, tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Phan Văn Phóng 30 tháng tù. Khoảng một tuần sau khi vụ án được đưa ra xét xử, Phóng bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh việc chấp hành án.

Sau khi thu thập thông tin, tài liệu và xác định Phan Văn Phóng đã bỏ trốn, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tham mưu Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh ra quyết định truy nã. Đồng thời, đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích của Phóng.

Rạng sáng 13/8, khi nhận được thông tin Phóng đang lẩn trốn tại TP.HCM, đơn vị lập tức cử tổ công tác lên đường truy bắt. Đến khoảng 19h cùng ngày, tổ công tác phối hợp Công an phường Đông Hòa, TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ thành công Phan Văn Phóng.

Đáng chú ý, trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện Phóng tàng trữ trong xe ô tô lượng lớn ma túy, gồm khoảng 1,3kg ma túy đá, hơn 200 viên thuốc lắc và 4 gói ma túy dạng “nước vui”.